Elezioni provinciali, Art 1 non vota Nobiletti, Ruotolo: “Decisione subita”

StatoQuotidiano, 2 gennaio 2022. Art 1 non voterà Giuseppe Nobiletti candidato presidente alle prossime elezioni provinciali. Nella foto che immortala Emiliano con i protagonisti del tavolo dell’accordo con il M5s, il segretario provinciale Gianluca Ruotolo, infatti, non è presente.

“C’è stata una riunione a Bari in cui noi abbiamo proposto il nome di Francesco Bonito che, nello schema del suo Comune, ha i partiti che hanno vinto in Regione: Pd, civici, M5s, sinistra. Michele Emiliano ha detto che avrebbe approfondito la questione. Oggi ci troviamo con l’accordo raggiunto, ma non siamo stati messi al corrente della decisione. Ne prendiamo atto, se i voti non li vogliono, non si portano”.

Sulla candidatura del sindaco di Cerignola, precisa: “Non scalpitava per fare il candidato presidente, era un nome a disposizione, la proposta è stata del M5s e noi abbiamo dato un supporto. Ma la decisione di Nobiletti l’abbiamo subita. È chiaro, e ci tengo a precisarlo, che la responsabilità della scelta non è caricata sulle nostre spalle”.

Paola Lucino, 2 gennaio 2022