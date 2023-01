Elezioni provinciali di Foggia, Lega: ‘Nicola Gatta? No, Primiano Di Mauro’

StatoQuotidiano, 2 gennaio 2023. “Il tavolo del centrodestra, nostro malgrado, non ha restituito una unità di intenti su un nome condiviso da proporre alla Presidenza di Palazzo Dogana”. Lo scrive una nota della segreteria provinciale della Lega in vista delle prossime elezioni provinciali. Non raggiunta la sintonia sul nome di Gianni Rotice, come aveva richiesto, il partito propone il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro a candidato presidente.

E ribadisce: “Nel ringraziare il sindaco di Manfredonia per la generosa disponibilità offerta alla coalizione, ci rammarichiamo per la non raggiunta convergenza su una proposta che avrebbe potuto, a nostro parere, rappresentare la giusta sintesi per giocare la sfida di governo della Provincia di Foggia. Nondimeno, continuiamo ad essere convinti delle necessità di scelte politiche nette e coerenti, il che non significa che non possano essere, un attimo dopo, pienamente inclusive. Ma la chiarezza di partenza resta, per noi, elemento non barattabile. Lo dobbiamo al nostro elettorato e ai tanti amministratori che ci rappresentano sul territorio e che ogni giorno profondono il loro impegno per la crescita del centrodestra, anche a queste latitudini”.

Rotice, ritengono, rappresentava “un giusto punto di mediazione ma non certamente l’unico”, e a proposito di altri porfili menzionano, appunto, Primiano Di Mauro rigettando, dunque, la proposta di Nicola Gatta che è il candidato di Fi-Fdi-Udc- . “La Lega- conclude la nota- continuerà a lavorare fino alla fine per l’unita della coalizione e la chiarezza della proposta politica”.