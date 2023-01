Fiori Gagliardi. Tutto nasce da un fiore, quello che Carmine Gagliardi offrì alla sua amata Vittoria. Il fiore era bello ma pieno di significato: in esso vi erano l’amore, la gentilezza del cavaliere, i valori morali e la delicatezza.

Nasce nel 1948 una grande storia d’amore che dalla Campania viene a sbocciare in Puglia: Carmine abbandona la bella Napoli per trasferirsi a Manfredonia, dove nasce la “Fioreria Gagliardi” ai piedi del Campanile, vicino alla Madonna di Siponto e alla Cattedrale. E l’anno successivo, i fiori si moltiplicano nella città sipontina, in quanto Carmine, innamorato della Madonna di Siponto decide di fare dono dell’allestimento floreale del carro della Madonna in processione, allestimento di cui si occupa personalmente e con devota abnegazione.

Questo nobile gesto è stato tramandato agli eredi Roberto e la nuora Michela, fino ad arrivare ai nostri giorni, dove il nipote Jonathan ne ha proseguito la tradizione. In fin di vita Carmine Gagliardi ha ceduto il testimone ai propri figli che hanno promesso di continuare la tradizione anche attraverso figli e nipoti.

Il fiore è l’essenza della vita. Dalla delicata nascita di un bambino, alle ricorrenze importanti e fino all’addio.

Dal 1949 la Fioreria Gagliardi ci accompagna con le sue creazioni in tutte le occasioni importanti e, in tempi più recenti, anche con le Onoranze Funebri Gagliardi ha cura delle salme e dei luoghi di sepoltura con tutti i servizi sul territorio. Un nuovo fiore della famiglia Gagliardi che tra le sue peculiarità evidenti c’è la lavorazione artigianale di marmi per la realizzazione di opere cimiteriali e articoli d’arte funeraria. Inoltre è garantita la discrezione del personale, il rispetto delle volontà del defunto e dei familiari, oltre all’utilizzo di mezzi di trasporto funebre all’avanguardia”.

“Il servizio è completo: dalla vestizione della salma al disbrigo delle pratiche cimiteriali, dalla produzione e affissione dei manifesti alle composizioni floreali per cremazioni e funerali, alle cerimonie di rito e a servizi di accompagnamento dei parenti al servizio funebre”.

“In questi momenti difficili, una famiglia colpita da un lutto necessita, nel momento del dolore, di supporto attraverso un’agenzia che sappia consigliarla al meglio e seguirla in modo discreto e rispettoso nel triste momento”.

“La capacità, la voglia e la vocazione di fare del momento dell’addio un minimo di sollievo per chi resta, con devozione come per la Madonna di Siponto, facendoci carico di tutto quanto necessario per lo svolgimento del pre e post funerale, della quale occorrono formazione e aggiornamento costanti, trattandosi di materia amministrativa e legale in continua evoluzione”, conclude Jonathan Gagliardi, titolare dell’impresa.

Foto: della famiglia Gagliardi, di Gino Losciale (padre di tutti i fotografi di Manfredonia), di Franco Rinaldi, di Foto Lauriola, Foto Odeon e Ivan Leone.