Manfredonia, Valente: “Gare e appalti, due è meglio di uno?”

Dopo aver esposto le mie perplessità, la risposta è stata sconcertante: l’amministrazione potrebbe tenerle entrambe e optare per l’una o per l’altra a seconda delle circostanze. Premesso che l’opzione ‘two is meglio che one’ al momento non è prevista dalla normativa, ma mi chiedo che risparmio potrebbe vantare il Comune di Manfredonia che pagherebbe 18mila euro all’anno alla CUC se poi alla SUA dovrebbe versare a parte (come riferito in Consiglio) in media altre 5mila euro per ogni gara. Meglio sarebbe stato portare in aula una proposta più ragionata, ma forse era chiedere troppo ad una Maggioranza ancora incredibilmente impreparata, che ad oltre un anno di distanza continua ad inanellare una gaffe dopo l’altra”. Lo scrive Maria Teresa Valente Capogruppo Consiliare CON Manfredonia.