Meteo Puglia, gelo e neve all’improvviso dopo il caldo record: le previsioni

FOGGIA, 02/01/2023 – Sembra davvero un’infinita PRIMAVERA quella che stiamo vivendo da oramai 20 giorni. Dicembre ci ha lasciati in eredità clima mite, sole e nebbie. Di freddo e piogge nemmeno l’ombra. La causa è da attribuire all’insistente ANTICICLONE SUB-TROPICALE che da giorni regna incontrastato non solo sull’Italia ma su gran parte dell’Europa.

Basti pensare che ieri, 1° GENNAIO 2023, alcune nazioni come Polonia, Ungheria, Romania e Germania hanno fatto registrare temperature superiori a 17°C. Una vera e propria pazzia per essere a GENNAIO. Questa situazione anomala andrà avanti ancora per qualche giorno, poi lentamente si tornerà alla normalità con il ritorno di temperature più consone al periodo e l’occasione di qualche pioggia tra il 9 e il 12 gennaio. Ma la vera novità di OGGI è l’arrivo sempre più probabile di una forte ONDATA di GELO e NEVE che potrebbe arrivare all’IMPROVVISO dopo il CALDO RECORD di questi giorni. Quando?

L’inverno entrerà PREPOTENTEMENTE in scena a partire dal 17 GENNAIO. Da questa data si aprirà un nuovo capitolo, un nuovo inverno caraterizzato da frequenti irruzioni fredda e gelide proveniente dalla Russia-Siberia. E dunque, ad oggi prevediamo l’arrivo della prima ondata di FREDDO con NEVE fino a bassissima quota i giorni 19-20 e 21 GENNAIO. Sarà questa la prima tripletta da tenere in considerazione, poi c’è ne saranno altre in attesa della più forte prevista a metà febbraio (BURIAN SIBERIANO su tutta l’Europa compresa l’Italia).

E proprio nei giorni 19-20-21 gennaio ARIA GELIDA di estrazione artica raggiungerà il versante Adriatico determinando un CROLLO delle TEMPERATURE con nevicate abbondanti dapprima sui Monti (Gargano, Monti Dauni, Appennino) poi in COLLINA (Murgia e Valle d’Itria) e occasionalmente anche in pianura, dal Foggiano fino verso il LECCESE. Dunque, tenete in mente queste date, saranno di fondamentale importanza. Fonte: meteopuglia.