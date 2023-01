Posizionamento Siti Web: cos’è la SEO e perché è importante

Siamo abituati a vedere annunci che propongono semplici software per la creazione di siti internet. Certo, chi vuole avviare un sito per hobby non avrà problema di alcun tipo con le pagine create in autonomia, che potrà mostrare ad amici e parenti. La questione cambia invece quando le pagine web servono a un’azienda, a un negozio, a un’attività; che non solo vuole delle belle pagine, ma anche un sito che sia parte di una più ampia strategia di marketing. In questo caso sicuramente ci si scontra con la SEO: search engine optimization.

Un piccolo acronimo denso di significato

Cosa significa SEO

I motori di ricerca ed il Posizionamento dei Siti Web

Traducendo in italiano, la SEO è in sostanza l’ottimizzazione per i motori di ricerca, infatti la realizzazione di siti internet dovrebbe passare obbligatoriamente attraverso questa pratica, perché le pagine web necessitano di essere reperite con facilità da parte degli utenti che ricercano informazioni, prodotti e/o servizi, ne consegue che se al contrario questa attività manchi di essere sviluppata e coltivata proseguendo nel tempo, si avrebbero scarsissime possibilità di emergere nelle SERP dei risultati di ricerca.

Qualsiasi sia la proposta commerciale di un’azienda, il prodotto che offre o i clienti che sta cercando, può avere la certezza che varie centinaia di altre aziende sono alla ricerca dei medesimi clienti. È quindi estremamente importante farsi trovare prima di tutti gli altri, in modo che i potenziali clienti siano in grado di visualizzare i concetti presentati sulle pagine del sito. Un sito fai da te, creato in pochi attimi e senza l’utilizzo di strumenti validi non può competere con le pagine web preparate da professionisti del settore, perfettamente ottimizzate e realizzate con una strategia studiata ad hoc.

Come si fa la SEO

Cosa si ottimizza

Gli strumenti di base