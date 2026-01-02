Una raffica di colpi, esplosi dal balcone di casa per “festeggiare” Capodanno e il video diffuso sui social. A corredo del filmato la scritta «Buon anno a tutti tranne agli infami». È accaduto a Taranto e l’autore del gesto sarebbe un ragazzino di 14 anni.

La denuncia

Non appena diffuse online, le immagini sono diventate virali sul web. Vedere un 14enne impugnare una pistola ed esplodere dei colpi dal balcone di casa verso quello di fronte, ha lasciato i cittadini sgomenti. A preoccupare anche il linguaggio mafioso utilizzato dall’adolescente.

«L’ho modificato così da togliere nome e non far vedere il volto …. Ma credo che il gesto sia da stigmatizzare….. ragazzini di 14 anni che sparano (spero a salve) la notte di capodanno e si vantano su Instagram con i loro coetanei è roba da pazzi (Almeno secondo me)», denunciano sulla pagina Facebook “Taranto è lui”. Per risalire all’identità del ragazzo è stata aperta un’indagine.