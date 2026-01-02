Edizione n° 5934

BALLON D'ESSAI

AZZURRA  // La storia di Azzurra Breda, 12 anni, stroncata da una polmonite fulminante
2 Gennaio 2026 - ore  09:59
2 Gennaio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

LORENZO TOYOTA // Il figlio di Lorenzo nato dopo l'esplosione Toyota porta il suo nome: «Non lo ha conosciuto, ma ha i suoi occhi»
2 Gennaio 2026 - ore  08:57
2 Gennaio 2026 - ore  08:57

"NOTTE SHOPPING" CERIGNOLA Avvio dei saldi? A Cerignola si festeggia con la notte dello shopping

Musica, spettacoli e negozi aperti per tutta la notte

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Gennaio 2026
Cerignola // Economia //

Dal 3 al 6 gennaio l’iniziativa “Fatti un regalo! Compra a Cerignola”. Ospite della serata la ballerina Francesca Tocca

Musica, spettacoli e negozi aperti per una serata di festa nel cuore della città. In occasione dell’inizio dei saldi in Puglia, domani sabato 3 gennaio, l’Amministrazione comunale di Cerignola, in sinergia con l’Associazione Commercianti e altre realtà del territorio, ha organizzato la Notte dello Shopping.

Animazioni itineranti, band live, spettacoli e attrazioni per grandi e piccini animeranno il corso cittadino, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente tra acquisti, emozioni e divertimento.

Dal 3 al 6 gennaio è inoltre in programma l’iniziativa “Fatti un regalo! Compra a Cerignola”: con una spesa minima di 50 euro nei negozi aderenti sarà possibile partecipare alla lotteria dei buoni spesa dal valore di 200 euro.

Ospite speciale della serata inaugurale del 3 gennaio sarà Francesca Tocca. La ballerina passeggerà lungo il corso principale, incontrando il pubblico per foto, selfie e momenti dedicati.

Tra gli eventi clou, alle ore 21.00, nei pressi della chiesa del SS. Crocifisso (Convento), si terrà l’esibizione della scuola di ballo Team Cerignola Dance, con la campionessa assoluta 2025 Noemi Cuocci e, a seguire, lo spettacolo speciale di Francesca Tocca.

Numerose iniziative animeranno il corso cittadino per tutta la serata, tra cui “Il salotto dello shopping” in via Perugia, a cura dell’associazione Fare Rete. Qui sono previste un’esibizione musicale della scuola Groove Lab Music e la performance di una giovane violinista. All’interno dei negozi aderenti sarà inoltre possibile degustare prodotti tipici cerignolani, come l’oliva Bella, taralli e dolci della tradizione, oltre ai drink proposti dal bar Dolci Momenti.

Cerignola, quartiere 'Terra Vecchia'. Tonti: "Abbiamo ottenuto fondi statali per creare nuove attività"
Aurelia Tonti, assessora alle Attività Produttive Cerignola – ph Comune di Cerignola

 

«Si tratta di un’opportunità unica per cittadini e visitatori di scoprire e approfittare delle migliori offerte del nostro commercio locale. L’iniziativa, oltre a promuovere lo shopping, rappresenta un’occasione per vivere il centro cittadino in modo diverso. Quest’anno l’evento sarà arricchito da attività collaterali che coinvolgeranno tutti, con musica, intrattenimento e animazioni capaci di rendere l’esperienza ancora più piacevole. Invito tutti a partecipare con entusiasmo e a scoprire quanto la nostra città abbia da offrire». Così l’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.
Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

