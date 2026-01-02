Edizione n° 5934

BALLON D'ESSAI

2 Gennaio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

2 Gennaio 2026 - ore  08:57

Celle San Vito respinge la fusione con altri comuni: il borgo difende la propria identità

CELLE SAN VITO FUSIONE Celle San Vito respinge la fusione con altri comuni: il borgo difende la propria identità

Nell’ultima seduta del 2025 il Consiglio comunale si è espresso all’unanimità, con la partecipazione attiva di circa 40 cittadini su 142 abitanti

Celle San Vito respinge la fusione con altri comuni: il borgo difende la propria identità

Consiglio Comunale Celle San Vito

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

CELLE DI SAN VITO (Fg) – Celle di San Vito ha detto “no” a qualsiasi percorso di fusione o unione con altri comuni. Nell’ultima seduta del 2025, il 30 dicembre, il Consiglio comunale si è espresso all’unanimità, con la partecipazione attiva di circa 40 cittadini su 142 abitanti, respingendo la proposta avanzata a livello personale e sui social dal sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese.

Durante l’assemblea, la comunità ha ribadito la necessità di rafforzare gli organismi territoriali già esistenti, come l’Ambito Territoriale Sociale che unisce 16 comuni e l’Area Interna Monti Dauni, comprendente 29 comuni dell’Appennino Foggiano, per garantire risposte concrete su servizi e diritti.

La sindaca Palma Maria Giannini ha letto la lettera ufficiale inviata al collega castelluccese, esprimendo profondo sconcerto per la proposta, avanzata senza alcun confronto preventivo né deliberazione consiliare. Giannini ha sottolineato che la pubblicazione della lettera sui social è stata percepita come una mossa di autopromozione e non come un reale interesse per il territorio.

Nel merito, la sindaca ha chiarito che Celle di San Vito non ha mai constatato benefici dalle gestioni associate dei servizi e che l’Unione o la Fusione dei Comuni rischierebbe di depotenziarne l’autonomia amministrativa, con effetti negativi sulla comunità locale. La decisione è motivata anche dalla volontà di tutelare il patrimonio storico e identitario, che risale al 1200 e include la lingua franco-provenzale, testimonianza unica della cultura cellese.

Giannini ha concluso evidenziando come, nonostante la partecipazione a organismi sovracomunali, le richieste della comunità siano rimaste spesso inascoltate, con difficoltà anche nel garantire servizi essenziali. Per questo motivo, il borgo preferisce rafforzare le strutture già esistenti piuttosto che aderire a nuovi percorsi di fusione, salvaguardando così autonomia, storia e identità culturale.

