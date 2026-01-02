Cerignola balla sulle note di Jimmy Sax e inaugura il 2026 con la grande musica

CERIGNOLA – Musica, energia e partecipazione hanno segnato l’inizio del nuovo anno a Cerignola, che ha salutato il 2026 ballando sulle coinvolgenti note di Jimmy Sax. Un appuntamento di grande richiamo che ha trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto, regalando al pubblico uno spettacolo capace di unire sonorità internazionali e atmosfera di festa.

Il concerto del celebre sassofonista francese ha rappresentato uno dei momenti più attesi del cartellone di inizio anno, attirando cittadini e visitatori pronti a lasciarsi trascinare da un live intenso e ricco di ritmo. Un evento pensato per inaugurare il 2026 nel segno della musica e della condivisione, confermando la vocazione di Cerignola a ospitare appuntamenti di qualità.

Le melodie di Jimmy Sax, tra pop, elettronica e jazz contemporaneo, hanno fatto ballare la piazza, creando un clima di entusiasmo collettivo e partecipazione. Un mix vincente che ha saputo coinvolgere tutte le generazioni, trasformando la serata in una vera e propria celebrazione pubblica.

Lo spettacolo si inserisce in una più ampia programmazione di eventi che punta a valorizzare il centro urbano e a offrire occasioni di intrattenimento e socialità, rafforzando il ruolo della cultura e della musica come strumenti di aggregazione.

Con il concerto di Jimmy Sax, Cerignola ha dato il benvenuto al nuovo anno nel migliore dei modi, tra applausi, balli e una piazza gremita, confermando come la musica dal vivo resti uno degli elementi più efficaci per unire la comunità e rendere memorabili le festività.