Home // Cerignola // Cerignola balla sulle note di Jimmy Sax e inaugura il 2026 con la grande musica (FOTO VIDEO)

JIMMY CERIGNOLAX Cerignola balla sulle note di Jimmy Sax e inaugura il 2026 con la grande musica (FOTO VIDEO)

Lo spettacolo si inserisce in una più ampia programmazione di eventi che punta a valorizzare il centro urbano

Cerignola balla sulle note di Jimmy Sax e inaugura il 2026 con la grande musica

ph Rocco Pestilli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Gennaio 2026
Cerignola // Il Duomo //

CERIGNOLA – Musica, energia e partecipazione hanno segnato l’inizio del nuovo anno a Cerignola, che ha salutato il 2026 ballando sulle coinvolgenti note di Jimmy Sax. Un appuntamento di grande richiamo che ha trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto, regalando al pubblico uno spettacolo capace di unire sonorità internazionali e atmosfera di festa.

Il concerto del celebre sassofonista francese ha rappresentato uno dei momenti più attesi del cartellone di inizio anno, attirando cittadini e visitatori pronti a lasciarsi trascinare da un live intenso e ricco di ritmo. Un evento pensato per inaugurare il 2026 nel segno della musica e della condivisione, confermando la vocazione di Cerignola a ospitare appuntamenti di qualità.

Le melodie di Jimmy Sax, tra pop, elettronica e jazz contemporaneo, hanno fatto ballare la piazza, creando un clima di entusiasmo collettivo e partecipazione. Un mix vincente che ha saputo coinvolgere tutte le generazioni, trasformando la serata in una vera e propria celebrazione pubblica.

Lo spettacolo si inserisce in una più ampia programmazione di eventi che punta a valorizzare il centro urbano e a offrire occasioni di intrattenimento e socialità, rafforzando il ruolo della cultura e della musica come strumenti di aggregazione.

Con il concerto di Jimmy Sax, Cerignola ha dato il benvenuto al nuovo anno nel migliore dei modi, tra applausi, balli e una piazza gremita, confermando come la musica dal vivo resti uno degli elementi più efficaci per unire la comunità e rendere memorabili le festività.

Cerignola balla sulle note di Jimmy Sax e inaugura il 2026 con la grande musica
ph Rocco Pestilli
@statoquotidiano

🎷❤️Cerignola balla sulle note di Jimmy Sax e inaugura il 2026 con la grande musica #perte #tiktok #jimmysax #cerignola #festa

♬ suono originale – StatoQuotidiano.it

1 commenti su "Cerignola balla sulle note di Jimmy Sax e inaugura il 2026 con la grande musica (FOTO VIDEO)"

  1. Bellissimo momento di musica e partecipazione, la location di piazza Castello è stata una splendida cornice della manifestazion5e.

