Emergono i primi nomi dei cittadini italiani rimasti feriti o dispersi dopo il devastante incendio scoppiato a Crans-Montana. La Farnesina e il Governo mantengono la massima cautela: come ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota, “l’identificazione delle vittime è particolarmente complessa a causa delle gravi ustioni riportate”.

Nonostante ciò, a distanza di un giorno dal rogo, sui principali siti di informazione iniziano a delinearsi i primi elenchi delle persone che risultano ancora irreperibili. Secondo quanto riportato da Corriere della Sera, la Repubblica e La Stampa, tra i dispersi figura Emanuele Galeppini, 17 anni, giovane campione di golf nato a Genova e residente a Dubai. La Federazione Italiana Golf lo ha commemorato in un post, ma i familiari hanno invitato alla prudenza, spiegando di attendere l’esito degli esami del Dna.

Risulta disperso anche Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna. Il ragazzo aveva il telefono scarico la sera dell’incidente. La madre, Carla Masiello, ha lanciato un appello per rintracciarlo, diffondendo anche una sua fotografia. Nessuna notizia, al momento, neppure di Carlo Minghetti, giovane romano e amico di Manfredi Marcucci, uno dei feriti ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. A riferirlo è stato il padre di Marcucci, spiegando che i genitori di Minghetti si trovano ancora a Crans-Montana nella speranza di ottenere notizie del figlio.

Tra i dispersi figura anche Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano. Il padre ha affidato il proprio sfogo al Corriere.it: “Siamo aggrappati alla speranza che Chiara sia fra i feriti non identificati, ma non ci sanno dire nulla. Era lì con i suoi amici. Viviamo con questa speranza addosso”.

Hanno lanciato un appello anche i genitori di Achille Barosi, 16 anni, che chiedono aiuto per ritrovare il figlio. Come riferito a Repubblica.it, il ragazzo non aveva con sé i documenti, ma indossava una catenina con una madonnina al collo. Tra i nomi dei dispersi compare inoltre quello di Giuliano Biasini, di cui al momento non si conosce l’età.

Sono 13, al momento, i feriti italiani accertati. Oltre a Manfredi Marcucci, sono ricoverati al Niguarda Gregorio Esposito, arrivato oggi e che nell’incendio ha perso un amico, Giuseppe Giola e la veterinaria di 29 anni di Cattolica Eleonora Palmieri. “Siamo stati fortunati – ha detto la madre – perché ce la riportiamo a casa viva”.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, tra i feriti figurano anche Alessandra Galli De Min, 55 anni, originaria di Belluno ma residente da oltre vent’anni a Ginevra, Chian Taser Talingdan, 16 anni, di origine filippina, e Francesca Nota: questi ultimi due sono ricoverati in terapia intensiva con ustioni gravi, come riferisce Corriere.it. Completano l’elenco dei feriti Leonardo Bove, Filippo Leone Grassi, Elsa Rubbino, Antonio Lucia e Sofia Donadio. Un ulteriore ferito non è stato ancora identificato.

Bilancio complessivo

Morti: circa 40 – Feriti: 119. Identificazioni: molte ancora in corso per la gravità delle ustioni; tra i feriti 113 risultano già identificati in modo formale (dato riportato dalle autorità e ripreso dalla stampa svizzera). Nota: alcune fonti istituzionali del Canton Vallese parlavano il 1° gennaio di “circa 40 morti” e “circa 115 feriti” (stima iniziale).

Lo riporta l’ansa.