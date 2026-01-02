Edizione n° 5934

BALLON D'ESSAI

AZZURRA  // La storia di Azzurra Breda, 12 anni, stroncata da una polmonite fulminante
2 Gennaio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

LORENZO TOYOTA // Il figlio di Lorenzo nato dopo l’esplosione Toyota porta il suo nome: «Non lo ha conosciuto, ma ha i suoi occhi»
2 Gennaio 2026 - ore  08:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, il Sap lancia l’allarme: “Il 2026 inizia male per la Polizia”

RISPETTO Foggia, il Sap lancia l’allarme: “Il 2026 inizia male per la Polizia”

Una Polizia rispettata e tutelata è un valore fondamentale per l’intera collettività

Foggia, il Sap lancia l’allarme: “Il 2026 inizia male per la Polizia”

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Il 2026 si apre con segnali preoccupanti per la Polizia di Stato in provincia di Foggia. A lanciare l’allarme è il Sap – Sindacato Autonomo di Polizia, che denuncia come, nonostante le promesse dei mesi scorsi, le condizioni operative degli agenti non siano migliorate.

In una nota, il segretario provinciale Giuseppe Vigilante sottolinea le criticità che da tempo affliggono il personale: organici insufficienti, carichi di lavoro sempre più gravosi, dotazioni e logistica inadeguate e mancato rispetto delle norme contrattuali. “Ancora oggi viene impiegata l’unica ‘Volante’ disponibile per il controllo del territorio in altri servizi?”, si chiede Vigilante, evidenziando l’emergenza concreta sul campo.

Nel corso del 2025, il Sap di Foggia ha portato avanti numerose iniziative sindacali, segnalazioni formali e momenti di confronto con l’Amministrazione, rivendicando soluzioni concrete e urgenti. Allo stesso tempo, il sindacato ha garantito supporto quotidiano agli agenti, rafforzando la presenza negli uffici e promuovendo un ruolo sindacale basato sulla tutela reale e non solo formale.

“Il Sap continuerà a vigilare, denunciare e proporre azioni concrete, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza. Una Polizia rispettata e tutelata è un valore fondamentale per l’intera collettività”, conclude Vigilante, aggiungendo che le ultime notizie riguardo ai rinforzi per il territorio “non sono incoraggianti” e costituiscono un segnale di mancato rispetto nei confronti degli operatori.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO