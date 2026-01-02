Edizione n° 5934

Francesca Vitale, l'eroina di Foggia: salva una bambina dal soffocamento

SALVATAGGIO Francesca Vitale, l’eroina di Foggia: salva una bambina dal soffocamento

Ho praticato la Manovra di Heimlich con una pressione corretta sul diaframma

Francesca Vitale, l’eroina di Foggia: salva una bambina dal soffocamento

Francesca Vitale, l’eroina di Foggia: salva una bambina dal soffocamento - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Non è medico, infermiera né OSS, eppure è stata protagonista di un gesto che ha salvato una vita. Si tratta di Francesca Vitale, 38 anni, ingegnere manager a Madrid, che nei giorni scorsi, durante una visita alla Città del Cinema di Foggia, ha salvato una bambina di quattro anni dal soffocamento grazie alla Manovra di Heimlich.

A raccontarlo è stata la stessa Vitale, che ha contattato la redazione di AssoCareNews.it per confermare l’accaduto. “Non mi considero un’eroina, ho visto una bambina in difficoltà e sono intervenuta per salvarle la vita. L’ho fatto perché sentivo fosse giusto, senza cercare pubblicità”.

Secondo quanto raccontato dalla donna, la piccola era seduta con i genitori a qualche fila di distanza, quando Francesca ha udito un sibilo anomalo e le urla delle persone intorno che cercavano un medico. “Mi sono precipitata verso di lei: non respirava più. Attorno c’era panico, qualcuno provava a colpirle il petto. Ho praticato la Manovra di Heimlich con una pressione corretta sul diaframma, e pochi secondi dopo la bambina ha ripreso a respirare. La madre, sotto choc, mi ha abbracciata. Poi siamo tornati tutti alla proiezione, ancora spaventati ma sollevati”, ha raccontato.

Francesca Vitale, originaria di Foggia ma residente a Madrid, si trovava in città in vacanza con il marito per le festività natalizie.

La donna ha voluto sottolineare anche l’importanza di conoscere correttamente la Manovra di Heimlich, raccontando un episodio personale: “Il 28 dicembre 2022 stavo soffocando e a salvarmi è stato mio marito, al quale avevo insegnato la manovra. Per questo mi appello a tutti: seguite un corso, imparate la tecnica correttamente. Può davvero salvare una vita, come è successo a me e alla piccola a Foggia”.

Lo riporta assocarenews.it

LASCIA UN COMMENTO