AZZURRA  // La storia di Azzurra Breda, 12 anni, stroncata da una polmonite fulminante
2 Gennaio 2026 - ore  09:59

LORENZO TOYOTA // Il figlio di Lorenzo nato dopo l’esplosione Toyota porta il suo nome: «Non lo ha conosciuto, ma ha i suoi occhi»
2 Gennaio 2026 - ore  08:57

Genoma Puglia, "diagnosticata a 20 giorni una malattia rarissima"

"RARISSIMA" Genoma Puglia, “diagnosticata a 20 giorni una malattia rarissima”

"Solo altri quattro casi al mondo con la stessa variante"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Genoma Puglia, diagnosticata a 20 giorni una malattia rarissima: solo altri quattro casi al mondo con la stessa variante

Una diagnosi precoce che può cambiare il destino di una vita. Nell’ambito del Programma Genoma Puglia, è stata individuata a soli venti giorni dalla nascita una malattia neurometabolica rarissima, con appena altri quattro casi al mondo caratterizzati dalla stessa variante genetica.

Si tratta della distonia dopa-sensibile da deficit di sepiapterina reduttasi, una patologia grave ma curabile se riconosciuta tempestivamente.

A darne notizia è Fabiano Amati, consigliere e assessore regionale al Bilancio, nonché promotore della legge regionale pugliese che ha introdotto lo screening genomico esteso a tutti i neonati.

«È uno di quei casi – sottolinea Amati – che spiegano senza bisogno di enfasi perché la prevenzione precoce non sia un lusso tecnologico, ma una scelta di salute e di civiltà».

La patologia è causata da alterazioni del gene SPR, fondamentale per la produzione di neurotrasmettitori essenziali come dopamina e serotonina. Nella sua forma più severa, come quella riscontrata in questo caso, la malattia può manifestarsi già nei primi mesi di vita con un quadro clinico estremamente grave: ritardo psicomotorio profondo, ipotonia, spasticità o distonia degli arti.

Il quadro sintomatologico può però essere molto più ampio e includere disabilità intellettiva, disturbi del sistema nervoso autonomo, segni parkinsoniani, alterazioni endocrine e disturbi del sonno. Attendere la comparsa dei sintomi significherebbe, in molti casi, arrivare troppo tardi, quando il danno neurologico è già in parte irreversibile.

La diagnosi è stata effettuata dal Laboratorio di genetica dell’ospedale Di Venere di Bari, diretto da Mattia Gentile. Il trattamento è stato avviato dal reparto di malattie metaboliche dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, sotto la guida della dirigente medico Albina Tummolo.

Per questa malattia esiste infatti una terapia farmacologica efficace, basata su L-dopa, carbidopa e 5-idrossitriptofano, capace di migliorare significativamente il quadro clinico e, in alcuni casi, di portare alla completa risoluzione dei sintomi. Ma l’efficacia del trattamento è strettamente legata alla precocità della somministrazione, idealmente prima ancora che la malattia si manifesti.

«Questo caso – conclude Amati – racconta meglio di qualsiasi dibattito astratto perché la Puglia ha scelto di attivare il Programma Genoma, unica al mondo nella sanità pubblica per estensione a tutti i neonati. Non serve ad accumulare dati di studio, ma a giocare d’anticipo sui sintomi, ridurre la sofferenza, evitare disabilità gravi e trasformare la sanità pubblica da sistema che ripara i danni a sistema che previene il danno».

