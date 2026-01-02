Edizione n° 5934

AZZURRA  // La storia di Azzurra Breda, 12 anni, stroncata da una polmonite fulminante
2 Gennaio 2026 - ore  09:59

LORENZO TOYOTA // Il figlio di Lorenzo nato dopo l’esplosione Toyota porta il suo nome: «Non lo ha conosciuto, ma ha i suoi occhi»
2 Gennaio 2026 - ore  08:57

Guasto sui binari nel Foggiano, ritardi fino a 330 minuti. Passeggero: "2 gennaio fantozziano"

MAXI RITARDI FOGGIA Guasto sui binari nel Foggiano, ritardi fino a 330 minuti. Passeggero: “2 gennaio fantozziano”

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono otto i treni regionali cancellati, totalmente o parzialmente, mentre altri 13 convogli direttamente coinvolti hanno subito forti rallentamenti

STAZIONE FOGGIA (20.01.2017)

STAZIONE FOGGIA - IMMAGINE STATOQUOTIDIANO.IT

Redazione
2 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Gravi disagi alla circolazione ferroviaria nel Foggiano a causa di un guasto alla linea elettrica lungo la tratta Bari–Foggia. L’inconveniente tecnico, provocato dalla caduta di cavi elettrici sui binari tra Orta Nova e Incoronata, ha determinato prima la sospensione totale del traffico ferroviario e successivamente una forte riduzione della circolazione, con pesanti ripercussioni per i viaggiatori.

I problemi sono iniziati intorno alle ore 12. Nel pomeriggio, alle 17.30, Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha comunicato la ripresa parziale del servizio, ma la circolazione è rimasta fortemente rallentata. In serata si registravano ritardi fino a 330 minuti.

Alla stazione di Foggia numerosi passeggeri hanno vissuto ore di attesa e incertezza. «Un 2 gennaio fantozziano, una situazione davvero difficile», ha commentato uno degli utenti bloccati in stazione. Alcuni convogli hanno accumulato ritardi fino a 240 minuti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono otto i treni regionali cancellati, totalmente o parzialmente, mentre altri 13 convogli direttamente coinvolti hanno subito forti rallentamenti. Tra i casi più critici quello del treno Lecce–Milano, partito alle 8.43 dal capoluogo salentino, il cui arrivo a Milano è slittato alle 3 di notte invece delle 21.40 previste.

La situazione è rimasta critica per tutta la giornata, con inevitabili disagi per pendolari e viaggiatori a lunga percorrenza.

Lo riporta l’ANSA.

LASCIA UN COMMENTO