Infarto in Pronto soccorso a Manfredonia, il Comitato Salute: “Il nodo è il 118, mancava il medico dell’Area 10”

Un caso esploso il primo giorno dell’anno e diventato subito terreno di polemica. Ma, secondo il Comitato Salute Alto Tavoliere Puglia, il punto non è l’ospedale “San Camillo De Lellis” di Manfredonia: il vero tema, scrive il Comitato in un comunicato stampa diffuso il 2 gennaio 2026, è la carenza nell’organizzazione dei turni medici del 118.

Il documento parte da una presa di posizione netta: “viva solidarietà” al nosocomio sipontino per quelli che vengono definiti “attacchi ingiustificati” legati a un episodio accaduto il 1 gennaio.

L’episodio, nelle ricostruzioni circolate, parlava di un paziente rimasto “bloccato” in Pronto Soccorso con un infarto perché non trasferibile all’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Il Comitato ribalta l’angolo visuale e ricostruisce il passaggio chiave: nei casi di pazienti critici si applica il cosiddetto “Percorso Hub” per il trasferimento, un protocollo che – secondo il comunicato – è a carico del Dipartimento Emergenza Urgenza Territoriale 118, in raccordo con la Centrale Operativa. Ed è qui che, sempre secondo la nota, si sarebbe verificata la falla: “chi mancava nella catena era il medico del 118 dell’intera area 10”, area che include Manfredonia, Mattinata, Zapponeta e Monte Sant’Angelo.

L’assenza di questa figura viene descritta come determinante per l’attuazione corretta del protocollo. A fronte della situazione, il Pronto Soccorso di Manfredonia avrebbe chiamato un cardiologo presente in ospedale e l’ambulanza sarebbe partita verso San Giovanni Rotondo “in codice rosso” per l’emodinamica, con l’obiettivo di rivascolarizzare il paziente sulla diagnosi di infarto miocardico acuto.

Nella stessa sequenza, il cardiologo di turno avrebbe attivato il reperibile per farsi rimpiazzare in reparto. Il comunicato non si limita alla cronaca: pone una serie di domande che chiamano in causa la gestione del servizio. “La cattiva organizzazione o la non gestione dei turni medici dell’Area 10 ha comportato questo scenario?”, si legge, con un interrogativo che punta a far emergere il rischio sistemico. L’argomentazione è chiara: se un infarto fosse avvenuto nello stesso momento in una qualunque delle città dell’area 10, cosa sarebbe successo? Il Comitato chiede se “qualcuno ha la percezione di tutto ciò” e soprattutto sottolinea il bacino d’utenza: oltre 75 mila persone, che nei giorni di festa – tra turisti e fuori sede – possono superare le 100 mila presenze effettive.

Il messaggio, in sostanza, sposta il fuoco dalla singola emergenza alla tenuta complessiva del sistema. La solidarietà all’ospedale diventa anche una difesa dell’operatività dei reparti, chiamati – in assenza di pezzi essenziali della catena territoriale – a “tappare i buchi” con risorse interne. E la critica, pur senza indicare responsabilità nominative, individua un nodo organizzativo: la copertura dei turni del 118 in un’area vasta, soprattutto nei momenti di picco. È un comunicato che, oltre la polemica del giorno, prova a fissare una priorità: non basta raccontare l’emergenza quando esplode. Serve garantire, ogni giorno, che la catena dell’urgenza-urgenza sia completa. Perché, avverte implicitamente il Comitato, il problema non è l’eccezione: è la possibilità che l’eccezione si ripeta.

A cura di Michele Solatia.