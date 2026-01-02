L'imprenditrice Alessandra Galli De Min ferita nella strage: «Ustioni a mani e volto, è sotto choc»

Tra i feriti nella strage di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, c’è anche l’imprenditrice Alessandra Galli De Min, 55 anni, originaria di Belluno ma residente da oltre vent’anni a Ginevra. Come riportano alcuni quotidiani locali, la donna è rimasta ustionata in diverse parti del corpo, in particolare alle mani e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Imprenditrice ustionata

Stando a una prima ricostruzione, Galli De Min avrebbe accompagnato i tre figli adolescenti alla serata. Allo scoppio del rogo, loro sarebbero riusciti a mettersi in salvo e sono rimasti illesi, mentre la 55enne ha riportato alcune ferite ed è stata accompagnata all’ospedale universitario di Zurigo.

Il presidente dell’associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona, ha dichiarato al Corriere del Veneto che, a quanto gli «è stato riferito, Alessandra Galli è fuori pericolo. I figli mi hanno detto che stanno bene, mentre Alessandra ha riportato ustioni sulle mani e su parte del viso. Ho ricevuto le informazioni dal senatore Toni Ricciardi», ha spiegato. «Siamo felici che Alessandra stia bene. È la nostra rappresentante a Ginevra, è una di noi a tutti gli effetti».

Chi è Alessandra Galli De Min

Alessandra Galli De Min è bellunese di nascita, ma vive in Svizzera da 25 anni, trasferitasi a Ginevra nel 2000. Ha conseguito nel 1995 all’Università di Padova un Master in Statistica Economica e nel 2006 un Mba all’Università di Ginevra. È sposata e ha tre figli. Da anni è attiva nell’associazionismo dei “Bellunesi nel mondo” e dal 2023 è presidente dei bellunesi residenti nella città di Ginevra.

Come sta

Come scrive il quotidiano Il Gazzettino, la donna è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Zurigo nel reparto grandi ustionati: inizialmente sembrava che le sue condizioni fossero gravi, ma nelle ore successive è stato ridimensionato il livello di criticità della situazione. «Abbiamo notizie più confortanti. Alessandra ha ustioni a mani e viso, ma la broncoscopia ha rivelato che non ci sono danni ai polmoni. È stabile e verrà trasferita in un altro ospedale, sia perché non ha ferite così gravi, sia perché nel disastro capitato è necessario fare posto ad altri pazienti» spiegava la sorella Elena. «Alessandra è ovviamente sotto choc, ma visto quello che è successo, possiamo ritenerci fortunati».

