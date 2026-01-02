Manfredonia. Cittadinanza onoraria e Laurentino d'oro: approvato il nuovo regolamento

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il nuovo Regolamento per il riconoscimento e il conferimento della Cittadinanza Onoraria e del Laurentino d’Oro. Con questo atto, l’Amministrazione comunale interviene su due riconoscimenti civici, regolamentati per la prima volta nel 2011, che rappresentano uno degli strumenti più alti attraverso cui la città esprime pubblicamente gratitudine e riconoscimento verso persone che, con il loro operato, hanno contribuito a dare prestigio a Manfredonia, rafforzandone l’immagine, la storia e il valore istituzionale.

Il nuovo regolamento mira a tutelare il significato simbolico di queste onorificenze, rendendo più chiari i criteri, le modalità di conferimento e le garanzie a tutela dell’immagine della città.

«Si tratta di un aggiornamento necessario, che consente alla città di dotarsi di uno strumento più solido e coerente per attribuire riconoscimenti dal forte valore simbolico e istituzionale – dichiara l’Assessora al Welfare e alla Cultura, Maria Teresa Valente –. L’intento è stato quello di preservare il significato profondo della Cittadinanza Onoraria e del Laurentino d’Oro, rendendo il regolamento più chiaro e adeguato al contesto attuale, senza snaturarne la funzione».

Tra gli elementi qualificanti del testo approvato vi è l’individuazione, per il Laurentino d’Oro, della data del 7 febbraio, in occasione della ricorrenza di San Lorenzo Maiorano, Patrono della città, come momento ordinario per il conferimento. Resta comunque prevista la possibilità di assegnazioni in date diverse in presenza di motivate esigenze.

Il regolamento disciplina inoltre in maniera più puntuale la possibilità di revoca delle onorificenze, rafforzando il carattere istituzionale e la responsabilità connessa a tali riconoscimenti.

Il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, ha sottolineato come «l’approvazione del nuovo regolamento rappresenti un atto di attenzione verso la storia e l’identità della città e consenta di conferire onorificenze sempre all’altezza del loro valore civico e istituzionale».

Il testo approvato è il risultato di un lavoro svolto dall’Assessorato al Welfare e alla Cultura in collaborazione con la Commissione consiliare competente, che ha permesso di affinare l’impianto regolamentare e di giungere a una formulazione condivisa e più funzionale. Con questo passaggio, Manfredonia si dota di uno strumento aggiornato per valorizzare persone e percorsi che contribuiscono in modo significativo al prestigio della città.