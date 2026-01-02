Manfredonia, degrado in centro: controlli straordinari in via Rampa del Torrione

Un episodio di degrado urbano ha colpito il centro di Manfredonia. In via Rampa del Torrione, nel cuore della città, è stato segnalato un accumulo di rifiuti abbandonati, creando uno scenario di sporcizia e inciviltà che ha suscitato forte indignazione tra i cittadini.

Questa mattina, il sopralluogo è stato effettuato direttamente dall’amministrazione comunale, insieme ai tecnici dell’ASE e alla Polizia Locale. L’assessora Rita Valentino ha commentato: “Ciò che ho visto è uno scenario indegno, offensivo per la città e per chi rispetta le regole. Chi abbandona rifiuti non è distratto né sfortunato: è semplicemente irresponsabile.”

L’assessora ha poi sottolineato: “Non faremo più sconti a comportamenti del genere. I controlli saranno continui e le sanzioni pesanti. Chi sporca paga. La città non è una discarica e non permetteremo a pochi incivili di umiliarla.”

L’iniziativa mira a tutelare il decoro urbano e a ribadire che Manfredonia e i suoi cittadini meritano rispetto e una città pulita.