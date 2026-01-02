Manfredonia, Forza Italia: "Non casi isolati, ma un’emergenza ignorata"

MANFREDONIA – «La realtà smentisce le narrazioni: non si tratta di episodi isolati, ma di una vera e propria emergenza sanitaria che continua a essere sottovalutata». È il messaggio lanciato dalla Segreteria cittadina di Forza Italia, che torna a puntare i riflettori sulle criticità del sistema sanitario locale, a partire dall’ospedale di Manfredonia.

Nel mirino del partito finisce l’ennesimo episodio che, secondo Forza Italia, evidenzia le gravi carenze strutturali e organizzative del servizio. «Ringraziamo il cardiologo del nosocomio sipontino per la professionalità e la competenza dimostrate nell’assistere un paziente colpito da infarto – si legge nella nota – nonostante condizioni operative gravemente insufficienti. Ancora una volta, il personale sanitario supplisce con la propria bravura ai deficit del sistema».

Particolarmente grave, secondo quanto denunciato, il ritardo nel trasferimento del paziente, causato dall’assenza del personale medico necessario a bordo dell’ambulanza. Un fatto che, per Forza Italia, non rappresenta un’eccezione, ma si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà che espone quotidianamente cittadini e operatori sanitari a rischi inaccettabili.

«Non sono casi isolati – ribadisce il partito – ma le conseguenze di un sistema che mostra falle evidenti e che necessita di interventi immediati». Da qui l’accusa rivolta alle istituzioni competenti e alla sinistra di governo, le cui promesse elettorali vengono definite «demagogiche» e incapaci di tradursi in soluzioni concrete per problematiche ormai considerate strutturali.

Forza Italia chiede con forza azioni tempestive e risolutive per garantire condizioni minime di normalità nel servizio sanitario cittadino. Tra le priorità indicate: un numero adeguato di operatori sanitari, mezzi di soccorso efficienti, protocolli rapidi e sicuri e soprattutto un Pronto Soccorso realmente operativo e in grado di rispondere alle emergenze.

«Nulla di più – conclude la nota – solo condizioni di normalità. La salute va affrontata con serietà, al di là di ogni racconto. Manfredonia merita rispetto e servizi adeguati». Un appello che riaccende il dibattito sulla sanità nel territorio sipontino e sulla necessità di interventi concreti e immediati.