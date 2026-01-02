Manfredonia, il 2026 riparte dal “Miramare”: domenica c’è il Francavilla in Sinni. Riaperta la campagna abbonamenti, tifosi chiamati a raccolta

MANFREDONIA – Anno nuovo, stessa missione: dare continuità al percorso costruito nella seconda parte del 2025 e mettere un altro mattone verso la salvezza. Il Manfredonia inaugurerà il 2026 domenica allo stadio “Miramare” contro il Francavilla in Sinni, con calcio d’inizio fissato alle ore 15.

I sipontini arrivano al primo appuntamento dell’anno forte di una striscia positiva aperta di tre risultati utili consecutivi. Un segnale incoraggiante dopo un girone d’andata chiuso nella parte sinistra della graduatoria: 23 punti al giro di boa e un margine di +2 sulla zona playout, dati che raccontano una classifica ancora corta ma anche un trend in crescita.

Ora, però, serve completare l’opera. Il mese di gennaio viene indicato come un passaggio chiave nella corsa salvezza: dopo la sfida ai “sinnici”, il calendario metterà il Manfredonia di fronte ad altri impegni delicati con Virtus Francavilla, Pompei e Sarnese, in una sequenza che richiederà continuità di risultati e compattezza.

In questo quadro, anche la società ha deciso di stringere ulteriormente il legame con la piazza: è stata infatti riaperta la campagna abbonamenti con la possibilità di sottoscrivere un mini-abbonamento valido per le gare casalinghe del girone di ritorno, sottoscrivibile fino alla partita contro il Francavilla in Sinni.

A fare da cassa di risonanza, anche l’appello della tifoseria organizzata. Con un comunicato, la Gradinata Est ha rivolto gli auguri alla comunità sportiva sipontina e ha invitato i supporters a sostenere la squadra “tra le mura amiche e in trasferta”, sottolineando l’importanza di restare uniti in un momento decisivo della stagione. “Ogni domenica il Miramare dovrà essere una bolgia”, il messaggio, con l’obiettivo di trasformare lo stadio in un fattore determinante.

In vista della gara, la Gradinata Est ha annunciato inoltre la presenza all’allenamento di rifinitura: appuntamento fissato alle ore 10:30, con invito a partecipare “con la sciarpa al collo e tanta voce”.

Domenica, quindi, si riparte: in campo per punti pesanti, sugli spalti per spingere il Manfredonia verso un 2026 che, nelle intenzioni di squadra e ambiente, dovrà profumare di continuità e tranquillità.

Lo si apprende da raccolta dati.