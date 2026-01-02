All’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2026, compare il manifesto relativo alla formazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 2009. Un adempimento periodico che, pur collocandosi in un contesto in cui il servizio obbligatorio è sospeso, resta un passaggio amministrativo previsto dalla normativa e legato alla registrazione anagrafica dei cittadini interessati.

Il documento, firmato dal sindaco dott. Domenico La Marca e datato 01/01/2026, richiama i riferimenti normativi che inquadrano la procedura: il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, la legge 23 agosto 2004 n. 226 (sulla sospensione anticipata della leva obbligatoria) e il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, adottato in attuazione della legge 28 novembre 2005 n. 246. Il manifesto, in sostanza, è la cornice formale con cui l’Ente informa la cittadinanza e avvia gli adempimenti che l’ordinamento continua a prevedere sul piano anagrafico e procedurale.

Nel testo, il Comune “rende noto” che i giovani di sesso maschile che nel corso dell’anno corrente compiono il diciassettesimo anno di età hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune nel quale risultano legalmente domiciliati. Non solo: viene anche esplicitato che genitori e tutori dei giovani ricompresi in questa fascia hanno l’obbligo di curarne l’iscrizione. Il riferimento alla responsabilità di chi esercita la potestà o tutela serve a chiarire che l’adempimento non è soltanto individuale, ma coinvolge anche chi, per legge, assiste i minorenni nella gestione di pratiche amministrative.

Il manifesto specifica inoltre che la pubblicazione equivale ad “avviso di avvio del procedimento” di iscrizione nelle liste di leva, richiamando la disciplina del D.Lgs. 66/2010 e gli obblighi previsti dalla normativa (tra cui viene citata anche la legge 69/2009, in relazione agli obblighi di pubblicazione e trasparenza). È un passaggio importante perché, sul piano amministrativo, la pubblicazione produce effetti formali: rende conoscibile l’avvio del procedimento e definisce un perimetro di regole e conseguenze, soprattutto in materia di comunicazioni e adempimenti.

Per chi ha dubbi pratici — ad esempio su domicilio legale, residenza effettiva, trasferimenti intervenuti, o situazioni familiari particolari — il documento indica che ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Leva comunale. Nel manifesto è riportato anche un estratto relativo al tema del domicilio legale, per chiarire chi viene considerato domiciliato nel Comune ai fini dell’iscrizione: la regola generale richiama la situazione familiare e anagrafica, con casistiche (genitori presenti o assenti, tutela, residenza in altro luogo, ecc.) che possono incidere sulla corretta individuazione del Comune competente.

In un periodo in cui la leva non è più un’esperienza obbligatoria per intere generazioni, questi atti possono apparire “di routine” o poco compresi. Eppure la loro funzione resta: assicurare la correttezza delle registrazioni, prevenire errori o omissioni, e mantenere allineati gli archivi pubblici alle previsioni di legge. In definitiva, il messaggio del Comune è chiaro: per i nati nel 2009, l’iscrizione nella lista di leva è un adempimento amministrativo connesso al domicilio legale; e per eventuali chiarimenti, la strada indicata è quella degli uffici comunali competenti.

A cura di Michele Solatia.