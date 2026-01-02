Pensioni gennaio 2026: date dei pagamenti e aumenti previsti

Le pensioni di gennaio 2026 verranno accreditate da domani, 3 gennaio, per chi riscuote tramite Poste Italiane, e da lunedì 5 gennaio per chi riceve l’assegno in banca. Come ricorda l’INPS, i pagamenti pensionistici sono effettuati il primo giorno bancabile del mese, o il giorno successivo in caso di festività o giorno non bancabile.

Aumenti e perequazione

Il decreto interministeriale del 19 novembre 2025 ha definito i parametri per la perequazione delle pensioni (adeguamento al costo della vita) per il biennio 2025-2026. In base a queste indicazioni, l’INPS ha completato le operazioni di aggiornamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2026.

Per il 2025, la variazione applicata è stata +0,8%, confermando quanto già adottato in via provvisoria e senza necessità di conguagli. Il trattamento minimo per lavoratori dipendenti e autonomi è stato fissato a 603,40 euro mensili.

Dal 1° gennaio 2026, le pensioni subiranno un incremento provvisorio dell’1,4% per compensare l’inflazione registrata nel 2025, con eventuale conguaglio nel 2027. La pensione minima sale così a 611,85 euro al mese, pari a circa 7.954 euro annui. L’aumento sarà pienamente applicato agli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo e in misura ridotta per importi superiori.

Questi importi vengono utilizzati anche per determinare i limiti di accesso alle prestazioni collegate al reddito per il 2026.

Lo riporta adnkronos.com.