Il Policlinico di Foggia è al centro di una protesta sindacale dopo lo stop della Corte dei Conti e della Regione Puglia al processo di internalizzazione dei servizi. Achille Capozzi, Segretario Provinciale della FIALS Foggia, denuncia una disparità di trattamento rispetto al Policlinico di Bari: «Non permetteremo che i lavoratori di Foggia siano trattati come figli di un Dio minore».

La decisione regionale ha gettato nel panico centinaia di famiglie: operatori delle pulizie, del CUP, dell’ausiliariato e del portierato vedono ora il loro futuro appeso a gare-ponte e contratti esterni precari, dopo anni di attesa per stabilità e tutele.

Capozzi attacca duramente la Regione: «A Bari la Sanitaservice garantisce diritti e stabilità, mentre a Foggia polveroni burocratici su quote societarie e statuti bloccano ogni passo. Se il problema è tecnico, la politica deve risolverlo subito».

La FIALS Foggia ha proclamato lo stato di agitazione, denunciando il rischio che i lavoratori finiscano intrappolati in un limbo di contratti precari nonostante garantiscano servizi essenziali per la salute pubblica.

Il sindacato lancia un appello urgente al Presidente Emiliano e all’Assessore alla Sanità: «Il parere della Corte dei Conti non deve essere una pietra tombale. Esistono soluzioni tecniche per permettere il controllo analogo tra ASL e Policlinico, basta volontà politica».

Capozzi conclude: in mancanza di risposte concrete, la protesta passerà dalle scrivanie alle piazze, con presidi permanenti davanti ai palazzi istituzionali fino a ottenere garanzie per i lavoratori.