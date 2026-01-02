VENEZIA – Nuove tensioni alla Fenice in occasione del tradizionale concerto di Capodanno: i lavoratori del teatro hanno manifestato ancora una volta contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. Tecnici, membri del coro e dell’orchestra contestano da mesi la scelta del sovrintendente Nicola Colabianchi, ritenendo che l’incarico sia stato assegnato più per vicinanza politica che per meriti artistici.

Per il concerto, trasmesso anche in diretta Rai, i dipendenti hanno indossato una spilletta dorata, raffigurante una chiave di violino che sfuma in un cuore, simbolo della protesta, e l’hanno distribuita agli spettatori all’ingresso. L’oggetto è stato indossato anche dal direttore d’orchestra Michele Mariotti, che ha guidato l’esibizione.

Dalla nomina di Venezi, avvenuta a settembre 2025, la situazione ha visto scioperi, stati di agitazione e altre forme di dissenso, come il lancio di volantini prima degli spettacoli. L’assenza del tradizionale saluto del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a coro e orchestra prima del concerto, ha ulteriormente sottolineato le tensioni interne. Il primo cittadino – presidente della Fondazione Teatro La Fenice – ha giustificato l’assenza con motivi di tempo.

La nomina di Venezi, 35 anni, figlia di un ex dirigente del partito neofascista Forza Nuova e vicina alla destra di governo, ha acceso un dibattito che va ben oltre Venezia, coinvolgendo musicisti, direttori d’orchestra e addetti ai lavori a livello nazionale e internazionale. Le critiche principali riguardano la presunta insufficiente esperienza di Venezi nel mondo della lirica e le sue doti tecniche ritenute inadeguate per un ruolo di tale responsabilità, che prevede la gestione della programmazione del teatro, il coordinamento dell’orchestra e la definizione della stagione lirica e sinfonica.

Il caso ha suscitato un’attenzione senza precedenti nell’ambiente musicale italiano, segnando uno dei dibattiti più trasversali mai registrati riguardo a una nomina in un teatro lirico di fama mondiale.

Lo riporta ilpost.it