La Provincia di Foggia ha pubblicato, in data 30 dicembre 2025, una serie di avvisi pubblici e bandi di concorso finalizzati al rafforzamento della struttura amministrativa e dirigenziale dell’Ente, oltre all’individuazione di professionalità esterne da impiegare nelle procedure selettive.

Avvisi pubblici e incarichi esterni

Tra le procedure avviate figura l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di esperti esterni da incaricare come componenti e membri aggiunti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dalla Provincia di Foggia. L’avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti qualificati cui attingere per garantire trasparenza e competenza nello svolgimento delle selezioni.

È stato inoltre pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione del Capo di Gabinetto dell’Ufficio di Staff del Presidente della Provincia di Foggia, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000. L’incarico prevede un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del CCNL Funzioni Locali.

Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato

L’Ente ha indetto diversi concorsi pubblici per esami, finalizzati alla copertura di posti a tempo pieno e indeterminato:

1 posto di Istruttore giuridico-amministrativo , Area degli Istruttori;

1 posto di Esperto giuridico-amministrativo , Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione;

1 posto di Dirigente tecnico , Area Funzioni Locali;

1 posto di Dirigente amministrativo, riservato al personale interno della Provincia di Foggia ai sensi dell’art. 28, comma 1-bis, del D.L. n. 75/2023, da assegnare al Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali.

È stata inoltre formalizzata l’indizione di procedure concorsuali per la copertura complessiva di due posti di Dirigente, di cui uno riservato al personale interno, con approvazione dei relativi schemi di bando.

Atti amministrativi e determinazioni

A corredo dei bandi e degli avvisi, sono state adottate le determinazioni dirigenziali di indizione delle procedure e di approvazione degli schemi di avviso e di bando, nonché un provvedimento relativo alla liquidazione degli incentivi tecnici per il servizio di riorganizzazione e digitalizzazione della documentazione amministrativa dell’Ente.

Scadenze e informazioni

Le scadenze per la presentazione delle domande variano tra il 19 e il 29 gennaio 2026, a seconda della procedura. Tutti i dettagli, i requisiti di partecipazione e la modulistica sono consultabili sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, nella sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.

👉 Sito di riferimento:

https://www.provincia.foggia.it/