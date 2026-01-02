Puglia, tra nuovi assetti istituzionali e riforma della giustizia: l’intervento di Tiziana Casavecchia

Con l’inizio del nuovo anno si riaccende il dibattito politico in Puglia, dopo settimane di sostanziale silenzio sul piano locale. A riaprire il confronto è Tiziana Casavecchia, esponente di Forza Italia, che richiama l’attenzione su una serie di decisioni istituzionali attese nel mese di gennaio e ritenute cruciali per il futuro del territorio.

LA LETTERA

Gentile Direttore,

ho atteso l’inizio del nuovo anno per dare avvio a una rinnovata azione partitica e di informazione.

Il mese di gennaio ci pone di fronte a una serie di decisioni importanti: dalla proclamazione di Antonio Decaro quale nuovo Presidente della Regione Puglia, con i suoi 50 consiglieri, alla nomina del Presidente del Parco Nazionale del Gargano, attualmente retto dal Commissario Raffaele Di Mauro. Inoltre, l’attenzione è rivolta alla data di indizione del referendum confermativo sul delicato tema della riforma della giustizia, voluta dal Governo Meloni.

Nonostante il dibattito politico locale appaia perennemente silenzioso, ritengo sia giunto il momento di confrontarci e discutere nelle sedi opportune, partendo proprio dai temi anticipati in premessa.

L’insediamento di Antonio Decaro avverrà a 44 giorni dall’elezione, cui seguirà la nomina ufficiale dei 50 consiglieri regionali. Un ritardo notevole, determinato anche da errori e inesattezze emersi durante le operazioni di spoglio in alcune sezioni. A un mese e cinque giorni dal voto, la Puglia è di fatto l’ultima regione italiana ad attendere l’insediamento di governatore e consiglieri.

Sarà interessante conoscere i nomi dell’esecutivo regionale per comprendere quanta attenzione sia stata riservata alla Capitanata e al Gargano.

Ritengo altresì fondamentale, per il nostro territorio e per Vico in particolare, la conferma dell’attuale Commissario Raffaele Di Mauro alla guida dell’Ente Parco. Ho apprezzato il lavoro svolto fino ad oggi, la capacità di coinvolgere tutte le figure istituzionali e le associazioni che da anni operano nel settore ambientale. L’organizzazione dei festeggiamenti per i trent’anni dell’area protetta ha ulteriormente confermato la capacità di governance e la visione territoriale dell’attuale Commissario. Auspico fortemente la sua nomina a Presidente.

Il Ministro dell’Ambiente dovrà inoltre nominare il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da otto componenti.

Non meno importante è la campagna referendaria su una questione vitale come la separazione delle carriere dei magistrati, che distingue i percorsi professionali dei giudici (giudicanti) e dei pubblici ministeri (requirenti), senza consentire il passaggio da un ruolo all’altro dopo la scelta iniziale. È prevista la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura e l’istituzione di un’Alta Corte, con l’obiettivo di garantire un giudice realmente “terzo” e rafforzare l’imparzialità del sistema.

Il dibattito è aperto. La sfida di Forza Italia è quella di garantire ai cittadini un processo giusto e imparziale. Sono allo studio iniziative da intraprendere anche a livello locale.

Siamo tornati, anche se in realtà non siamo mai andati via. Molti di voi hanno giustamente chiesto informazioni e si sono interessati al nostro percorso politico e al ruolo del partito nella nostra amata Vico. Posso garantirvi che sono pronta a impegnarmi per raggiungere risultati importanti, insieme a una auspicata maggiore partecipazione cittadina.

La vera sfida è coinvolgere le persone nelle decisioni e farle sentire parte integrante di una comunità.

Vi auguro un 2026 ricco di grandi soddisfazioni e di grandi obiettivi.

Tiziana Casavecchia

A cura di Giovanna Tambo.