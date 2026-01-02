CHIETI – Non aveva ancora manifestato alcun sintomo, ma la malattia era già presente. A cambiare il destino di un neonato affetto da atrofia muscolare spinale (Sma) è stata una diagnosi arrivata nei primissimi giorni di vita grazie allo screening neonatale e, subito dopo, la scelta di procedere con una terapia genica somministrata all’ospedale di Chieti. Si tratta del primo caso di questo tipo in Abruzzo, un risultato che istituzioni sanitarie e mondo universitario indicano come una svolta nel percorso regionale per la diagnosi precoce delle malattie rare.

Il bambino, figlio di una donna molisana, è nato il 19 dicembre all’ospedale di Vasto. È stato lo screening neonatale obbligatorio, reso disponibile dalla Regione Abruzzo, a individuare precocemente la patologia. L’accertamento, spiegano i promotori del percorso, è reso possibile anche dalla convenzione tra la Asl Lanciano Vasto Chieti e il Centro Studi Avanzati e Tecnologie dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, che ha consentito di ampliare le capacità di diagnosi sui neonati.

Ricevuto l’esito, il piccolo è stato trasferito nella Neonatologia dell’ospedale di Chieti, dove la Clinica pediatrica è centro di riferimento regionale per le malattie rare. Qui è stata avviata la procedura per la somministrazione del trattamento: una terapia genica che, con un’unica infusione, introduce una copia funzionante del gene SMN1 nelle cellule nervose, intervenendo sul difetto genetico alla base della patologia. La tempestività è l’elemento centrale: il trattamento deve avvenire nei primissimi giorni di vita, anche in assenza di sintomi, per massimizzare l’efficacia e prevenire danni irreversibili.

L’atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara causata da mutazioni del gene SMN1 che determinano la degenerazione dei motoneuroni nel midollo spinale. Nel tempo può portare a una progressiva perdita di forza muscolare e compromettere funzioni vitali, come respirazione e deglutizione, fino ai quadri più gravi. Proprio per questo la diagnosi prima dell’esordio clinico viene considerata un passaggio determinante.

Il trattamento, inoltre, è noto per essere ad altissimo costo, oltre il milione di euro. La dose è stata acquisita – viene riferito – con procedura d’urgenza dalla casa farmaceutica produttrice, proprio perché la finestra terapeutica è strettissima e non consente ritardi burocratici.

Sulla vicenda intervengono anche i vertici regionali e sanitari. L’assessora alla Salute Nicoletta Verì sottolinea la necessità di proseguire sull’implementazione della prevenzione: “Solo attraverso le attività di screening è possibile intervenire nelle fasi precoci della patologia e contrastarne efficacemente gli effetti”. Per il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri, la terapia genica “consente di ribaltare la sorte di bambini che in passato avevano poche speranze di sopravvivenza e la certezza di disabilità gravissime”.

A evidenziare il valore del percorso è anche il rettore dell’Università “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, secondo cui il primo trattamento in Abruzzo “è il punto di arrivo di un progetto pilota” che ha ampliato lo screening neonatale e ha portato la regione “all’avanguardia nella diagnosi precoce di malattie rare”.

Un caso che, oltre alla storia clinica, diventa un segnale di sistema: diagnosi tempestiva, rete tra ospedali e università, procedure accelerate e presa in carico immediata. In una parola, prevenzione, quando la prevenzione arriva davvero in tempo.

