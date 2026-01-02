MILANO – Un uomo di 56 anni è indagato per l’omicidio di Aurora Livoli, la donna trovata senza vita nei giorni scorsi a Milano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di violenza sessuale, è stato fermato nelle ultime ore anche per una tentata rapina, episodio che ha contribuito a stringere il cerchio investigativo intorno alla sua figura.

A incastrarlo sarebbero diversi elementi raccolti dagli inquirenti, tra cui le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana, che mostrano Aurora Livoli in compagnia dell’uomo poche ore prima della sua morte. Un dettaglio ritenuto cruciale dagli investigatori, che stanno ricostruendo con precisione le ultime ore di vita della vittima.

Le immagini e le indagini

Nel video, acquisito e analizzato dalla polizia, si vede Aurora Livoli camminare per strada accanto all’uomo ora indagato. Le immagini, ora al vaglio della Procura, rafforzano l’ipotesi che tra i due vi sia stato un incontro ravvicinato poco prima del delitto. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma considerano il filmato un tassello chiave dell’inchiesta.

Parallelamente, proseguono gli accertamenti scientifici e le verifiche sui movimenti del 56enne, che sarebbe stato fermato in un diverso contesto criminale, una tentata rapina, elemento che ha permesso agli investigatori di approfondire la sua posizione.

Un profilo già noto

Il passato giudiziario dell’uomo, segnato da precedenti per reati sessuali, è ora oggetto di ulteriore analisi da parte della Procura. Gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti con altri episodi e verificando se il sospettato abbia avuto contatti con la vittima in precedenza.