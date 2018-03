Manfredonia calcio, via Marchano e Giglio, arriva una punta

Di:

Manfredonia – TRE cessioni ed un arrivo per il Manfredonia calcio, dopo la chiusura del calcio mercato cd di ‘riparazione’. Con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, lascia il Manfredonia il calciatore argentino. “Una decisione, mai così ardua come in questa occasione, che ha trovato il consenso di ambo le parti, nonostante il profondo vincolo che lega ormai lo stesso Marchano al Manfredonia Calcio ed a Manfredonia, soltanto per il massimo rispetto che è dovuto all’uomo prima ancora che all’atleta”, come è scritto nella nota dell’ufficio srampa del Manfredonia. “Con professionalità, senso del dovere e franchezza, Mauro Marchano ha deciso di fare una scelta di vita piuttosto che una scelta lavorativa”, tornando a giocare nella sua terra d’origine. Sempre per le partenze è stato interrotto il rapporto di lavoro tra il club sipontino eche, successivamente, ha raggiunto l’accordo con la Scafatese Calcio. Il calciatore nato ad Avellino il 9 aprile 1988 ha militato con indosso la maglia biancoceleste collezionando un totale di 31 presenze con 2 reti, messe a segno nello scorso campionato. Risoluzione di contratto anche per l’attaccanteche, successivamente, ha raggiunto l’accordo con la Paganese Calcio. L’attaccante campano nato a Caserta il 19 febbraio 1988, ha collezionato con in biancoceleste 58 presenze senza realizzare però alcuna marcatura.

Per gli arrivi: raggiunto l’accordo con l’U.S. Sassuolo Calcio per il prestito, fino al termine della stagione in corso, della punta Nicola Ferrari, classe 1989, “il principale obiettivo della sessione invernale del calciomercato – dice Matteo Fidanza dell’ufficio stampa del Manfredonia”, nonostante “il forte interessamento mostrato nei suoi confronti da due società della serie cadette e della Prima Divisione”. Determinanti, in questo senso, per l’accordo finale tra le parti, il lavoro del direttore sportivo Matteo Lauriola sino alla stima reciproca tra lo Manfedonia e il Sassuolo Calcio, “stima rinforzata dalla redditizia gestione della superba stagione calcistica che sta vivendo Davide Luppi con indosso la nostra maglia da gioco”. Nicola Ferrari, 182cm per 76kg, ha disputato la prima parte di campionato indossando i colori del Viareggio, in Prima Divisione, dove ha totalizzato 19 presenze per un complessivo di 1032 minuti di gioco e sarà a disposizione dello staff tecnico guidato da mister Giovanni Bucaro, con l’ausilio di mister Franco Mancini e del professor Rosario Sabella, con buona probabilità dal primo allenamento di domani pomeriggio, martedì 2 febbraio.