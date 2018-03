Di:

Io, il partito e la liberal democrazia ultima modifica: da

QUANDO penso a cosa rappresenta un “partito” mi viene spontaneo immaginare che esso personifichi il luogo in cui i cittadini, il popolo, esprimono idee relative al miglioramento della società e del vivere quotidiano; secondo democrazia e condivisione, oltre che nel pieno rispetto della libertà.Ovviamente, e predispone una piattaforma di azioni, che non siano in contrasto coi principi base, secondo un’ampia condivisione tra partecipanti, e senza porre limiti a coloro che risultano maggiormente dotati nella elaborazione di idee e soluzioni costruttive per il bene comune; del resto mio padre diceva nella sua semplicità chi ha l’intelligenza l’adoperi. Si tratta in definitiva di un concetto bello, ricco di contenuti, capace di suscitare entusiasmo e risultare persino affascinante, imperniato sulla “ liberal democrazia”.Accade che nell’attualità si stravolgono i predetti concetti e, sono convinto, che i padri della liberal democrazia si rigirano nelle tombe sapendo cosa avviene nelle sedi di partito. Oggi esiste qualcosa che è molto peggio delle più bieche oligarchie: “la dittatura della dirigenza di partito”. Dopo che si sono acquisite le maggioranze, magari a furor brogli nei tesseramenti, la dirigenza inizia a soffrire di delirio di onnipotenza, arroccandosi il diritto di essere depositaria di potere al punto da fare e disfare come meglio crede all’interno del partito, senza tener minimamente conto che essa dovrebbe far riferimento ad una base elettorale che ha investito nel partito aspettative, suffragando gli eletti. Con quelle aspettative e con quegli eletti il partito gioca la sua credibilità politica, sociale, etica, civica., affermando a più riprese frasi sgradite ed inopportune, in qualsiasi assemblea partecipata del tipo: “io sono il partito”, lasciando credere che il resto non conta e che chiunque la pensa diversamente non si configura col partito, e pertanto deve starne fuori. Personalmente, sono sempre stato un discolaccio, difficile da frenare in costrittive e risibili regole, specie se intimate da personaggi dall’egocentrismo smisurato, ragione per cui proprio non riesco e forse per questo non sono degno di stare dentro un partito ma, una cosa è certa, ho una profonda stima di chi è pensante, idealista, entusiasta, fantasioso, operoso , e mette al primo posto tutto ciò, semplicemente per migliorare la qualità del vivere di molti, il cosiddetto bene per la società civile, tralasciando spesso di pensare alla mia qualità di vita quotidiana.Il punto più entusiasmante del concetto liberal democratico è quello di favorire l’apertura mentale e non la chiusura, che il becero pensiero di potere in tali menti determina. Se il dirigente di partito tarpa le ali di chiunque con l’affermazione che “egli è il partito” come si può pretendere che vi sia un ingrandimento del partito? La gente aspira a spaziare mentalmente, semmai vorrebbe trovare qualcuno che l’aiuti a farlo ancor meglio, come succedeva a me col mio maestro, che mi aiutava a sviluppare le idee senza abusare di saccenza in quanto maestro. Purtroppo accade che com’è in crisi la scuola in genere, così lo è anche quella di partito, che un tempo aiutava a crescere la dirigenza, una dirigenza che risulta sempre più figlia dell’improvvisazione, e sempre più espressione di truffe, inganni, al cittadino.Il popolo a cui mi rivolgo per le opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, che lo riguardano. Spero che il popolo si sottragga dal giogo dei partiti e dalle scelte calate dall’alto, e si esprima in una operazione di Salvataggio della città di Taranto.è consigliere regionale dell’IdV)