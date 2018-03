IMU, Contribuenti.it: distribuiti 1,5 milioni IMURT/2012

Di:

Roma – SCADE il 28 febbraio 2013 il termine per l’invio del modello IMU RT/2012 a Lo Sportello del Contribuente per via telematica all’indirizzo rimborsoimu@contribuenti.it per richiedere l’assistenza del Team rimborso IMU.Secondo Vittorio Carlomagno, presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani, “l’Imposta Municipale Propria IMU è illegittima e va rimborsata in quanto viola i dettami costituzionali nonché le direttive comunitarie”. Ad oggi sono stati distribuiti, insieme a Contribuenti.it Magazine, 1,5MLN modelli IMU RT/2012 per ottenere il rimborso IMU. Il modello IMU RT 2012, predisposto dall’Associazione Contribuenti Italiani per i propri associati – liberamente scaricabile dal link http://www.contribuenti.it/news/testata/gennaio13.pdf, oltre che su Facebook, Linkelin e Twitter – è stato redatto dal Centro Studi e Ricerche Sociologiche “Antonella di Benedetto” di Krls Network of Business Ethics, aggiornato con le novità introdotte dalla circolare n. 12/E del 9 gennaio 2013 ed è conforme a quanto previsto dall’art.6 comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente in quanto comprensibile anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Non necessita per la compilazione dell’assistenza di alcun consulente, caf o associazione di categoria.La compilazione è semplificata e prevede unicamente i quadri DE, PF SP, SC, ENC, IO, RI, RV e AC.Ildi Krls Network of Business Ethics stima che l’Amministrazione Finanziaria dovrà rimborsare mediamente 760 euro a testa alle persone fisiche e 2.700 euro alle società ed enti non commerciali per un totale di oltre 18 MLD di euro. Per il Presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani, Vittorio Carlomagno, il rimborso deve essere erogato, entro 90 giorni dal ricevimento della istanza di rimborso. In caso di silenzio diniego, saranno adite le vie giudiziali da parte dei legali dell’Associazione, con ulteriore aggravio di spese per la pubblica amministrazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.contribuenti.it, su Contribuenti.it Magazine, su Facebook e su Twitter.Redazione Stato