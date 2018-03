Al via riprese ‘La ragazza dei miei sogni’ con Vaporidis

Di:

Bari – Inizieranno lunedì 2 febbraio in Puglia le riprese di “La Ragazza dei miei Sogni”, diretto da Saverio di Biagio e prodotto da Corrado Azzollini per Draka Production. Il film è tratto dall’omonimo libro (ed. Gorgoyle Books) di Francesco Dimitri, che ne firma anche la sceneggiatura, autore che ha ottenuto grande attenzione da parte della critica e dei lettori del genere urban- fantasy.

Nel cast: Primo Reggiani, Miriam Giovannelli, Nicolas Vaporidis, Chiara Gensini, Marco Rossetti, cui si affiancano il grande Remo Girone e Nicola Nocella. Cinque le settimane di lavorazione previste, tra Giovinazzo, Bari e Molfetta.

Il film, prodotto in partecipazione anche con investitori esterni ed un co-produttore americano, ha ottenuto il finanziamento dell’Apulia Film Commission. L’attività di media partner è sempre affidata alla Amra srl (www.amra.it).

Di Biagio ci propone una storia che parla di amore e passioni, dove nulla è come appare e dove il retroscena delle cose e delle persone ha un peso e un significato inatteso: la magia esce dai libri polverosi e dalle ambientazioni gotiche e medievali per mescolarsi alla vitalità della vita urbana, alla modernità underground delle strade e dei ponti, tra lamiera e street art.

Il produttore Corrado Azzollini e Draka Production.

Imprenditore molfettese, proveniente dal mondo della comunicazione e della discografia, Corrado Azzollini è anche il fondatore della società Amra srl, media partner di Draka e del film “La Ragazza dei miei Sogni”. Draka Production è una realtà unica in Puglia: società di produzione cinematografica ed ora distributore, è lanciata sulla scena nazionale ed internazionale, grazie alla distribuzione di opere anche straniere (come “Io sono Mateusz”/”Life feels good”, prodotto in Polonia e in uscita in Italia con Draka a marzo) e a progetti di co-produzione internazionale (in cantiere per il secondo semestre 2015).

L’ultimo film prodotto dalla Draka (“Nomi e Cognomi” di Sebastiano Rizzo, con Enrico Lo Verso e Maria Grazia Cucinotta) uscirà nelle sale il prossimo marzo.

