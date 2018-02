Antonio Conoscitore aderisce a Forza Italia “Con Gatta a Roma cresce Manfredonia”

Di:

Manfredonia, 02 febbraio 2018. “Non basta, in politica, avere un’Idea e cercare di portarla avanti fino in fondo: c’è bisogno di un gruppo, di una guida in grado di tradurre l’impegno individuale e rilanciarlo nella forma collettiva nel modo più credibile e serio affinché si porti a casa un risultato concreto per il proprio territorio. E per il sottoscritto non c’è leadership più affidabile per la nostra Manfredonia di Giandiego Gatta. Per questo, annuncio la mia

adesione a Forza Italia ed il sostegno incondizionato mio e del mio gruppo alla sua candidatura alla Camera dei Deputati”. Lo dichiara il consigliere

comunale di Manfredonia, Antonio Conoscitore.

“Per me, l’elezione dell’amico Giandiego alla Camera rappresenterebbe -e rappresenterà- il percorso più valido dove far confluire ogni iniziativa per Manfredonia,

nella certezza di avere un interlocutore sempre pronto a prodigarsi con spirito di servizio per il bene di tutti. Con la stessa onesta’ intellettuale, bisogna riconoscere a Forza Italia il merito di essere l’unico partito con le carte in regola: l’unico ad aver ridotto le tasse, abolito l’imposta sulla prima casa, aumentato le pensioni e sostenuto le imprese. E’ l’unico partito ad avere un programma per lo sviluppo e un curriculum di misure attuate e non meramente promesse. Adesso -conclude Conoscitore- inizia la battaglia, ma dal 5 marzo con Giandiego, sono certo, potremo fare tanto per la città e per far sentire finalmente la sua voce anche a Roma”.

