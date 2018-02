Collegio Foggia – Gargano, simulazione Vassallo “Spicca Di Donna”

Di:

Foggia, 2 febbraio 2018. “Non ci credo nei sondaggi, del resto i candidati sono stati ufficializzati tre giorni fa, è appena cominciata la campagna elettorale, noi stiamo lavorando con un gruppo, raccogliamo istanze, giriamo quartieri e cerchiamo di spiegare quello che di buono ha fatto il Pd in questi anni. Certo il collegio Foggia-Gargano è storicamente di centrodestra ma non ci spaventa niente”. Lia Azzarone, candidata all’uninominale alla Camera, segretario provinciale del Pd, gira in questi giorni in particolare per i paesi del Gargano, racconta su facebook questo diario giornaliero e i sondaggi “non li guarda proprio”. La simulazione è stata elaborata da Salvatore Vassallo e pubblicata da ‘Repubblica” sui rapporti di forza tra i tre principali poli nei collegi uninominali alla Camera.

Azzarone è data al 20,97% in un confronto al femminile con Fi e M5s per un collegio dato “in bilico”. Michaela Di Donna è al 37,36% e Rosa Menga (M5s) al 32,55%.

Rosa Menga dei 5 stelle per la prima volta si misura con una competizione politica, prima volta in assoluto per le politiche pentastellate in Capitanata. A proposito della simulazione di Vassallo dice Rosa Barone, consigliere regionale: “Nel 2013 i sondaggi ci davano al 15% e abbiamo fatto il 25%, dunque non credo in questi numeri. E poi il centrodestra quasi al 38%? Non penso che la Lega da queste parti possa raggiungere il 15% almeno, ma credo, secondo le mie previsioni, che qui a Foggia non andrà oltre il 5%. Dunque darei il centrodestra intorno al 25%. Noi ogni sabato sera saremo in piazza Giordano con un banchetto per spiegare il nostro programma politico e aspettiamo i nostri leader, all’Amgas Di Maio l’8 febbraio e il 15 Di Battista a Cerignola”.

Raffaele Di Mauro, segretario provinciale di Fi: “I sondaggi non sono una scienza esatta ma rispecchiano l’aria che si respira , ho visto i dati, la Puglia è tutta azzurra perché tira quel vento di centrodestra. Il nostro programma si basa su sicurezza, lavoro, immigrazione controllata ed aiuti alle famiglie. Il 38% per Michaela? Non son numeri incredibili”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 02 febbraio 2018