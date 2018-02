Il capogruppo di Forza Italia Manfredonia, Cristiano Romani (IMMAGINE D'ARCHIVIO., ALLEGATA AL TESTO)

Di:



Manfredonia, 02 febbraio 2018. ”I desideri dettano le nostre priorità modellano le nostre scelte, e le scelte determinano le nostre azioni. L’ingresso di Antonio Conoscitore in #ForzaItalia in seno al Consiglio Comunale di #Manfredonia darà più forza a un gruppo ben collaudato e che si arricchirà dell’esperienza amministrativa di una persona ben voluta, perbene e capace. Da oggi siamo sempre più consapevoli, che la gente osserva il nostro operato sempre con più attenzione e quindi, l’ingrasso del Consigliere Conoscitore costituirà valore aggiunto al lavoro che ci aspetta in futuro! Ad Antonio va il mio personale benvenuto e di tutta la famiglia di Forza Italia!!! Ora sotto con la campagna elettorale a sostegno forte convinto e incondizionato al nostro candidato alla Camera dei Deputati Giandiego Gatta”. Il Capogruppo di Forza Italia Cristiano Romani (FORUM APERTO SOLO CON COMMENTI INERENTI IL TESTO E NON OFFENSIVI) Cristiano Romani “Bentornato Antonio” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.