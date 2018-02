Giobbe Covatta al Centro Commerciale del Gargano (foto)

Di:

Monte Sant’Angelo. Generoso e solidale, il Centro Commerciale del Gargano di Monte S. Angelo è stato protagonista di un concorso di sensibilizzazione promosso da Ethos e legato a “Via della strada”, il progetto di Amref rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. A premiare gli studenti è stato proprio Giobbe Covatta, che in altre sedici città di sei regioni italiane, con lo slogan “Insieme si può”, porterà all’attenzione la realtà in cui vivono i giovani della contea di Dagoretti in Kenya, fatta di abbandono, fame, malnutrizione, malattie, sfruttamento, criminalità.

Una realtà nella quale Giobbe Covatta, Amref e il centro commerciale del Gargano da dove è partito il progetto, vogliono migliorare le condizioni di vita dei ragazzi che vivono dimenticati e abbandonati a sé stessi. Il concorso ha stimolato gli studenti che hanno partecipato al concorso, le scuole, i genitori e tanti che hanno assistito alla premiazione ed hanno potuto sentirsi in qualche modo attivi e più attenti alle realtà come quella di Dagoretti in Kenya. Agli studenti è stato chiesto di realizzare un disegno a partire dall’amara fiaba ‘C’era una volta un re… anzi no, c’era una volta una principessa bellissima’ di Giobbe

Covatta che ha consegnato i premi.

I tre premi, consegnati dal Direttore del Centro Commerciale, Claudio Casalino, alla scuola I.C. Giovanni XXIII di Monte S. Angelo consistono in una Lavagna Multimediale, un computer portatile ed una stampante a colori oltre a 3 buoni spesa da € 100,00 cadauno spendibili nel Centro Commerciale. Al Centro Commerciale del Gargano, Giobbe Covatta ha catturato il pubblico e i tanti ragazzi presenti, raccontando di Amref, la principale organizzazione non governativa che da anni si impegna nel diritto alla salute e trascinando tutti con la sua graffiante ironia con la quale ha fatto penetrare il messaggio che “la povertà è la peggiore forma di

violenza”, passando per un faccia a faccia tra un bambino africano ed uno italiano le cui uniche differenze stanno nell’essere nati da una parte o dall’altra del mondo.

