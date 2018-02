Di:

IL PROGRAMMA UFFICIALE DEL 65° CARNEVALE DI MANFREDONIA

Mercoledì 17 Gennaio

Ore 16.30 – Presentazione Ufficiale della 65^ Edizione del Carnevale di Manfredonia in diretta streaming su tutti i canali social ufficiali della manifestazione e dei media partners. In collaborazione con Coworking Smart Lab.

Venerdì 2 Febbraio

Ore 20.30 – Teatro San Michele – “Zè Pèppe Presidente” – Commedia in due atti di Anna Rita Caracciolo, a cura dell’Associazione Angeli.

Domenica 4 Febbraio

GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE

Ore 10.30 – Gran Parata dei Gruppi Mascherati delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie Inferiori. Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e la omaggia con l’outfit della boutique di Barbara Riccardo di Manfredonia e le Mini Majorettes della Scuola d’ Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipano la Banda e le Majorettes dell’Istituto Comprensivo Giordani De Sanctis e la Banda degli Istituti Comprensivi Croce Mozzillo . Spettacolare esibizione musicale della street band Assurd Batukada.

Ospiti Matt &Bise. Conducono Matteo Perillo e Mariangela Mariani.

Intrattenimento musicale con la Ciani’s Band con Salvatore Ciani, Gianna Attanasio, Simona Santoro e Matteo Spano.

Percorso (Raduno in Piazza della Libertà): Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro. Conclusione: Piazzale Ferri, con l’animazione e la conduzione di Antonio Beverelli e Pierpaolo Balzano.

Ore 16:00 – La città dei Balocchi – Corso Manfredi – Uno spettacolo di strada itinerante in compagnia delle mascotte dei Cartoon, animatori, giochi e “trucca bimbi”. In compagnia di “Party con Gheghé”, un coinvolgente spettacolo per bambini in maschera, con al centro il Teatro dei burattini in Piazza del Popolo e un goloso contorno al profumo di pop corn e zucchero filato.

Dalle ore 16.30 – Corso Manfredi – That’s all Folk – I Frizzicaroli. Musica e danze popolari del Gargano. Spettacolo itinerante. Coordinati da Ciro Murgo.

Ore 17.00 – Corso Manfredi – Spettacolare esibizione musicale della street band Assurd Batukada. La musica, i movimenti e le percussioni di un’animata street band, per accendere di ballo ed euforia il centro storico.

Giovedì 8 Febbraio

Ore 17.00 – PalaDante – Seconda edizione del quadrangolare di Basket “Un canestro di coriandoli” . Partecipano: New Basket Monte Sant’Angelo, Angel di Manfredonia, Rotondo di San Giovanni Rotondo e Varan Sport di Cagnano Varano. Organizza Il Comitato UISP di Manfredonia.

Ore 17.00/19.30 – Biblioteca Comunale – Corso Manfredi, 22 – “Ti conosco, Mascherina”. Lettura animata + Atelier Creativo. Appuntamento dedicato ai più piccoli (5/10 anni) con letture animate di filastrocche, ispirate ai testi di Gianni Rodari e altri autori, sulle maschere della commedia dell’arte. Tra cultura, colori e divertimento: a seguire, i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di un elaborato creativo. Evento a cura delle libraie di “Nella pancia della balena” e degli artisti di “Mac Academy”. (1°Turno ore 17:00/18:00 – 2° Turno ore 18:30/19:30)

Iscrizione obbligatoria: 345 0228776 (Whatsapp)

Ore 19.45/23.00 – Corso Manfredi, 254 – Centro “Anna Castigliego” – Rievocazione della “Socia”. Tutti invitati alle danze della tradizione carnevalesca sipontina, con allestimento di una vera e propria socia, coordinata dall’Associazione Arte in Arco, per rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale. In collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia. Musica dal vivo con i gruppi : Maria e Vincenzo D’Oria – Gruppo Salvatore Ciani con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano. Animeranno le serate con danze e balli : Gruppo Folk Sipontino e Cumpari Spampanati. Durante la serata saranno offerti prodotti tipici da Bar Stella (Corso Manfredi 248) , La Maison della Farrata (Via stella 12) , Mangiamoci Paninoteca (Corso Manfredi 251).

Ore 20.30 – Piazza del Popolo – PaperWalls in concerto, il Gran Concerto del Revival. Una full immersion tra i successi degli ultimi decenni del secolo scorso, un viaggio per il mondo sulle note che hanno fatto la storia e la memoria della musica.

Ore 21.30 – Piazzetta Mercato – SilentSocia. Torna la “socia” collettiva giunta alla sua seconda edizione, e torna in Piazza. In Piazzetta Mercato, tutti a ballare in maschera nella forma “Silent”, con cuffie che diffondono la musica di tre dj set di generi diversi. Senza emissioni nocive. Deejay: Dj Dino Mione, Peter Pan e Peppe Prince . Evento in collaborazione con com.unica.

Sabato 10 Febbraio

Ore 15.30 – Piazza del popolo – Evento sportivo “Ze Pèppe da piccolo d’ cors”. Partecipano i ragazzi da 5 a 14 anni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Mattinata, organizza Il Comitato UISP di Manfredonia.

Ore 20.00 – Il Matrimonio di Ze Pèppe. Arrivo in Città e Matrimonio delle maschere iconiche del Carnevale di Manfredonia, Ze Pèppe e Siponta. Tradizionale appuntamento per le vie del centro storico, con la Rosa dei Venti di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato Gentile. Partenza da Piazza Marconi e percorso lungo Corso Manfredi.

Ore 20.15 – Piazza del Popolo. “La discesa di Siponta” . La promessa sposa di Ze Pèppe cala dall’alto con una discesa spettacolare – curata dal Gruppo Speleologico di San Giovanni Rotondo – per incontrare il suo amato che l’aspetta a terra per proseguire insieme il corteo nuziale.

Ore 21.00 – Piazza del Popolo – “Latin Carnaval”. Serata Reggaeton, con i Latin Jay Ciro Fabiano e Mirko HP. Notte animata dai balli e dal ritmo caliente della musica e delle hit più hot del momento.

Domenica 11 Febbraio

GRAN PARATA DEI CARRI E DEI GRUPPI

Ore 10.00 – Gran Parata dei Carri in cartapesta e dei Gruppi mascherati in concorso.

Madrina e conduttrice della sfilata, Diletta Leotta. Con Matteo Perillo e Jole Virgilio.

Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e la omaggia con l’outfit della boutique di Barbara Riccardo di Manfredonia e le Mini Majorettes della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipano la Banda e le Majorettes dell’Istituto Comprensivo Giordani De Sanctis e le Bande degli Istituti Comprensivi Croce Mozzillo e Perotto Orsini.

Percorso (Raduno in Piazza della Libertà): Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro. Conclusione: Piazzale Ferri, con l’animazione e la conduzione di Rete Smash, con Dominik e Max Famiglietti.

Ore 16.00 – La città dei Balocchi – Corso Manfredi – Uno spettacolo di strada itinerante, in compagnia di “Piccoli per Sempre”: giocolieri, bolle di sapone, magia comica e ballon man. Lasciatevi accompagnare dalle mascotte dei vostri supereroi e cartoon preferiti verso Piazza del Popolo. Lì troverete lo spettacolo dei burattini nel teatro gonfiabile. Per grandi e piccini.

Dalle ore 16.30 – Corso Manfredi – That’s all Folk – Prapatapumpa e Aria Sonora. Musica e danze popolari del Gargano. Spettacolo itinerante. Coordinati da Ciro Murgo.

Ore 17 – Corso Manfredi – Animazione musicale con la “Route 99 street band”.

Ore 19.45/23.00 – Corso Manfredi, 254 – Centro “Anna Castigliego” – Rievocazione della “Socia”. Tutti invitati alle danze della tradizione Carnevalesca Sipontina, con allestimento di una “socia “vera e propria, coordinata dall’Associazione Arte in Arco, per rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale. In collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia. Musica dal vivo con i gruppi : Maria e Vincenzo D’Oria – Gruppo Salvatore Ciani con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano. Animeranno le serate con danze e balli : Gruppo Folk Sipontino e Cumpari Spampanati. Durante la serata saranno offerti prodotti tipici da Bar Stella (Corso Manfredi 248) , La Maison della Farrata (Via stella 12) , Mangiamoci Paninoteca ( Corso Manfredi 251).

Ore 21.00 – Piazza del Popolo – Kartoni Rianimati in concerto – Spettacolo musicale per divertirsi insieme con tutti i successi dei cartoni animati .

Lunedì 12 Febbraio

Ore 15.30/20.00 – Stadio Miramare – “Calcio in maschera” – L’Accademia Manfredonia e il Manfredonia Calcio organizzano la terza edizione del Calcio in Maschera per tutte le categorie di entrambe le scuole calcio . Musica, sport e divertimento renderanno unico un pomeriggio di sport per i piccoli atleti mascherati . Si ringrazia per la collaborazione San Pio di Michele Paglione .

Ore 16.00 – Teatro Comunale Lucio Dalla, Via della Croce – Carnevale a Teatro (34^ edizione della Rassegna Teatrale “Venti minuti con il tuo Carnevale”) Esibizione delle scuole che presenteranno sketch teatrali, farse, poesie, balli e musica in libertà. Conduce: Tiziano Samele.

Ore 19.45/23.00 – Corso Manfredi, 254 – Centro “Anna Castigliego” – Rievocazione della “Socia” – EDIZIONE SPECIALE dedicata agli amici della terza età ed ai diversamente abili. Tutti invitati alle danze della tradizione Carnevalesca Sipontina, con allestimento di una “socia “vera e propria, coordinata dall’Associazione Arte in Arco, per rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale. In collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia. Musica dal vivo con i gruppi : Maria e Vincenzo D’Oria – Gruppo Salvatore Ciani con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano. Animeranno le serate con danze e balli : Gruppo Folk Sipontino e Cumpari Spampanati. A tutti i partecipanti un rinfresco offerto dal GAL DAUNO FANTINO

Martedì 13 Febbraio

GRAN PARATA SERALE DEI CARRI E DEI GRUPPI – GOLDEN NIGHT

Ore 18.30 – Partenza della Gran Parata dei Carri allegorici e dei gruppi mascherati in concorso.

Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipa la Banda dell’Associazione “Sistemus” del Maestro Michele Guerra.

In Piazzale Ferri, animazione e conduzione di Rete Smash con Dominik e Max Famiglietti. In Piazza Marconi, spettacolo e conduzione di Uccio De Santis, con Matteo Perillo. Esibizione danzante: “Il Ballo delle debuttanti”, curato dal Maestro Michele Prioletti.

Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi.

Ore 19.00 – Stadio Miramare – Quadrangolare di calcio “Ze Pèppe partecp all’Over 35” organizzato da Comitato UISP di Manfredonia.

Ore 19.45/23.00 – Corso Manfredi, 254 – Centro “Anna Castigliego” – Rievocazione della “Socia”. Tutti invitati alle danze della tradizione Carnevalesca Sipontina, con allestimento di una “socia “vera e propria, coordinata dall’Associazione Arte in Arco, per rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale. In collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia. Musica dal vivo con i gruppi : Maria e Vincenzo D’Oria – Gruppo Salvatore Ciani con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano. Animeranno le serate con danze e balli : Gruppo Folk Sipontino e Cumpari Spampanati. Durante la serata saranno offerti prodotti tipici da Bar Stella (Corso Manfredi 248) , La Maison della Farrata (Via stella 12) , Mangiamoci Paninoteca ( Corso Manfredi 251).

Ore 21.00 – “Consolo” e accensione di Ze Pèppe. Partenza da Piazza Marconi e arrivo presso il Mercatino del Carnevale. Con la Rosa dei Venti di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato Gentile.

Ore 21.30 – Vie del Centro – Il Gran “Ballo per Bar”. Riproposizione della grande tradizione del “Ballo per casa”, con la dj set in maschera che irrompe nella notte. Locali aderenti: Dominus Café – In Piazzetta, Miami Room Bar, Perbacco Wine Bar, Civico 5, Bar Stella

Giovedì 15 Febbraio

Ore 18.00 – LUC – “Carnevale senza barriere”, momento ludico per i ragazzi delle Associazioni e delle Case Famiglia delle nostra città. Animazione a cura dell’associazione PASER + “Un Sorriso colorato” – Torna il Gran Party del Carnevale, alla sua VI edizione, con la musica, le danze e il cibo. Incasso devoluto al Reparto di Oncoematologia Pediatrica Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Ore 20.00 – LUC – “Il Cuoco Riluttante”. Gran Finale del contest dedicato alla Farrata, il rustico tradizionale. I finalisti, autori delle cinque migliori preparazioni, saranno giudicati in uno show cooking da Lucio Mele, Domingo Iudice e Bartolo L’Abbate, co founders di Pescaria.

Venerdì 16 Febbraio

Ore 19.45/22.00 – Corso Manfredi, 254 – Centro “Anna Castigliego” – Rievocazione della “Socia”. EDIZIONE SPECIALE dedicata ai più piccoli. Tutti invitati alle danze della tradizione Carnevalesca Sipontina, con allestimento di una “socia “vera e propria, coordinata dall’Associazione Arte in Arco, per rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale. In collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia. Musica dal vivo con i gruppi : Maria e Vincenzo D’Oria – Gruppo Salvatore Ciani con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano. Animeranno le serate con danze e balli : Gruppo Folk Sipontino e Cumpari Spampanati. Durante la serata saranno offerti prodotti tipici da Bar Stella (Corso Manfredi 248) , La Maison della Farrata (Via stella 12) , Mangiamoci Paninoteca ( Corso Manfredi 251).

Ore 20.00 – Auditorium Regio Hotel Manfredi ” Prendo in prestito tua moglie” . Commedia scritta da Luca Franco, regia di Matteo Guerra. Sipario ore 20.30. A cura della delegazione Ant Michele Vaira di Manfredonia in collaborazione con l’Associazione l’Airone di Mattinata. Incasso devoluto in beneficenza all’ANT.

Ore 21.00 – Maddalena Via del Gusto – Percorso gastronomico e musicale lungo la città storica, attraverso Via Maddalena e Arco Boccolicchio. Una grande festa alla scoperta del meglio della gastronomia locale. I ristoranti Coppola Rossa, Baciati dal Mare, Bacco Tabacco e Venere, Osteria Boccolicchio e Calamarando, prepareranno le portate tradizionali della cucina sipontina, accompagnate dal vino e da dj set e musica dal vivo. Evento in collaborazione con com.unica.

Sabato 17 Febbraio

GRAN PARATA SERALE DEI CARRI E DEI GRUPPI E NOTTE COLORATA

Notte Colorata in Sfilata – Gran Parata Serale dei Carri, dei Gruppi in concorso e delle Meraviglie

Ore 18.00 – Partenza della Grande Parata notturna dei Carri, dei Gruppi e delle Meraviglie. Conducono Floriana Rignanese e Michele Bottalico.

Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e la omaggia con l’outfit della boutique di Barbara Riccardo di Manfredonia e le Mini Majorettes della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi.

In Piazzale Ferri, animazione e conduzione di Rete Smash con Luigia Riccardo e Antonio Beverelli.

Ore 19.45/23.00 – Corso Manfredi, 254 – Centro “Anna Castigliego” – Rievocazione della “Socia”.Tutti invitati alle danze della tradizione Carnevalesca Sipontina, con allestimento di una “socia “vera e propria, coordinata dall’Associazione Arte in Arco, per rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale. In collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia. Musica dal vivo con i gruppi : Maria e Vincenzo D’Oria – Gruppo Salvatore Ciani con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano. Animeranno le serate con danze e balli : Gruppo Folk Sipontino e Cumpari Spampanati. Durante la serata saranno offerti prodotti tipici da Bar Stella (Corso Manfredi 248) , La Maison della Farrata (Via stella 12) , Mangiamoci Paninoteca ( Corso Manfredi 251).

Ore 21.00 – Centro Storico Inizio della “Notte Colorata”, la notte bianca più pazza della Puglia. Animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico.

Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII – 13^ edizione de “LO SHOW” della Notte Colorata .

OSPITI: Dj Fargetta, Shade, Isa B, H.E.R. & PM . Al termine della Gran Parata, appuntamento con lo “SHOW”, il grande spettacolo di piazza del Carnevale di Manfredonia con Dominik e Max Famiglietti, un’ anteprima speciale unica con gli Skanderground, e tanti altri ospiti, dj e ballerini…per ballare insieme tutta la notte! In collaborazione con ILSIPONTINO.NET .

Domenica 18 Febbraio

Ore 18.30 – Casa di Riposo “Anna Rizzi”– Festa della Pentolaccia alla Socia delle Pantere Grigie a cura dell’associazione PASER.

Ore 20.00 – Cerimonia di Chiusura e Premiazione – Teatro Comunale Lucio Dalla. Spettacolo e proclamazione dei vincitori dei concorsi.

ALTRE INIZIATIVE

“Toglietemi tutto, ma non il sorriso”. Mostra itinerante di vignette umoristiche curata da Paolo Riccardi nei giorni 4, 10, 11 e 17 febbraio 2018, dalle ore 19:00 alle ore 22:00. Luoghi: Corso Manfredi n. 177, n. 186, n 192.

Giovedì 8 Febbraio, e fino al 18 febbraio

4^EDIZIONE DEL MERCATINO DEL CARNEVALE – Organizzato dall’Associazione “Flamingo” all’insegna del prodotto tipico e dell’artigianato locale . Il mercatino è dislocato attorno al Castello: Corso Manfredi, via del Porto, Piazzale Ferri.

OASI LAGO SALSO

Sabato 3, 10 e 17 febbraio, ore 10.00 e ore 14.00. Domenica 4, 11 e 18 e Martedì 13 febbraio, ore 10.00 e ore 15.00. Visite guidate gratuite (previa prenotazione obbligatoria) organizzate nell’ambito delle iniziative previste per la Giornata mondiale delle zone umide.

Per info e prenotazioni: 0884 519619 / 3664154844.

Open Days in collaborazione con DauniaTur

Nei giorni 3,4,10,11,13,17 e 18 febbraio è possibile svolgere visite guidate su itinerari storico-religiosi, gusto e tradizione, masserie didattiche. La partenze dei tour è prevista alle ore 10.00 ed alle ore 16.00 dei giorni indicati. Per informazioni: 0884/660558

Domenica 11 – Open Day in collaborazione con Club di Territorio di Manfredonia del Touring Club Italiano

Ore 15.30 – Visita al Museo Nazionale di Manfredonia ed alle botteghe artigiane con sosta per degustazione di prodotti tipici del periodo.

4/18 febbraio Largo Baselice

PISTA! – Tutti a pattinare sul ghiaccio della pista coperta.

IL TRENO DEI DESIDERI – Trenino turistico a percorso libero.

“LA PELANDRA”Nei giorni 11 e 18 febbraio per gli ospiti delle strutture ricettive della provincia di Foggia è a disposizione il servizio navetta per Manfredonia per assistere agli eventi in programma (il servizio non comprende l’accesso alle Tribune di Piazza Marconi, opzionale) e, dopo pranzo, visita guidata al Parco Archeologico di Siponto.

Dall’ora di arrivo a Manfredonia (10:30 circa) alle 13:00, “La Pelandra” sarà a disposizione, con autista, per eventualità logistiche legate al Carnevale.

Sabato 17 febbraio – Notte Colorata: per gli under 30 è a diposizione il servizio navetta per Manfredonia per prendere parte agli eventi in programma (il servizio non comprende l’accesso alle Tribune di Piazza Marconi, opzionale) Per informazioni: La Pelandra, 333 6604102 info@lapelandra.it; Fb: La Pelandra Tour

DIRETTA STREAMING

Tutte le dirette audio/video delle Gran Parate saranno trasmesse sui canali social e web ufficiali del Carnevale di Manfredonia e su quelli dei Media Partners.

“IL FOTOCORIANDOLO”

“Manfredonia Fotografica” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Manfredonia e l’Agenzia del Turismo di Manfredonia, presenta l’ VII^ edizione del Concorso fotografico “Il Fotocoriandolo” patrocinato FIAF 2018S1.

Il Concorso è aperto a tutti i fotografi e si divide in 4 sezioni:

Tema A Libero Colore -Valido Statistica;Tema B Libero Bianco Nero -Valido Statistica;

Tema C Carnevale; Tema D Carnevale di Manfredonia.

Scadenza iscrizioni 21 febbraio. Premiazione e mostra 3 marzo. Per informazioni: 3397815633

INFORMAZIONI

Agenzia del Turismo, Piazza della Libertà 1, tel 0884581998, info@visitmanfredonia.it. Orario: lun/ven, 9.00/13.00.

InfoPoint GAL DaunOfantino – Daunia TuR, Piazzetta Mercato 9, tel0884 271903,Orario (dal 13 febbraio al 5 marzo): mar/sab, 10.00/13.00 – 16.30/19.30; dom/lun, 10.30/12.30.

Daunia TuR, Via San Lorenzo 112, tel 0884 660558, 348 8137728,info@dauniatur.it

Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche – Agenzia del Turismo di Manfredonia