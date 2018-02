Ritucci “M5S, noi la I forza politica del paese: è l’ora del cambiamento”

Di:

Manfredonia, 02 febbraio 2018. ”Non ci siamo mai lasciati condizionare dai sondaggi anche se potrebbero essere degli indicatori, ma da quello che stiamo percependo dal confronto con tanti cittadini, in questi primi giorni di campagna elettorale, non possiamo che essere fiduciosi”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, Massimiliano Ritucci, in seguito alla diffusione della simulazione elaborata da Salvatore Vassallo, ordinario di Scienza politica all’Università di Bologna, pubblicata ieri da “Repubblica” attraverso una “fotografia” dei rapporti di forza tra i tre principali poli in tutti i collegi uninominali della Camera.

“Naturalmente non sottovalutiamo l’avversario“, dice Ritucci. “Purtroppo ci sono meccanismi di questa legge elettorale che andrebbero chiariti agli elettori, come ad esempio, a tutti coloro che parlano di un voto diverso rispetto al passato, un voto che li liberi dai rappresentanti storici dello scenario politico locale perchè delusi dal loro operato. Gente che non si è mai sentita rappresentata da loro e vorrebbe cambiare votando, anche solo per protesta, la Lega di Salvini, ignari del fatto che, barrando il simbolo della Lega, pur non volendolo, stanno votando Gatta di Forza Italia”.

“Oggi chi vuole un cambiamento senza sorprese non può che votare noi del M5S, la prima forza politica del paese con un programma concreto e attuabile che rivolge le principali attenzioni sopratutto sui cittadini disagiati e sulle varie categorie di lavoratori che da sempre subiscono le conseguenze negative di una politica sbagliata. Una politica che ha sempre fatto leva sulla disperazione della gente solo per ottenere un tornaconto personale. Noi, con il nostro impegno e la nostra determinazione abbiamo creato una vera alternativa credibile per il futuro di questo paese, ora spetta al popolo coglierne l’opportunità”.

