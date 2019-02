A Foggia assemblea regionale dei comitati civici. Intanto i circoli Pd votano Zingaretti

Di:

Incontro regionale dei Comitati di azione civica per la Capitanata presieduti dall’on. Ivan Scalfarotto. Da Manfredonia Matteo La Torre, da San Nicandro Adelmo Marocchella, da Foggia Michele Vaira, che coordinano nuclei già costituiti. E’ intervenuta sul palco anche Chiara D’Errico, del nuovo comitato di Vieste: “Non è scontato che la periferia riesca a rispondere, quindi per noi esserci è un segnale importante. Il tema del nostro circolo è la società aperta, ma parliamo anche di altro, dal decreto Pillon all’immobilismo delle grandi opere, dalla manutenzione al grande cantiere Italia di cui si discuteva una volta”.

I temi discussi nei comitati

Incentrato sul tema della “democrazia” il comitato di Manfredonia, che il 23 febbraio presenterà un libro (di cui non è stato preannunciato autore e titolo) e che si inquadra nel percorso di recupero della società civile, di delusi dalla politica, che questi circoli si ripropongono di attuare.

L’on. Scalfarotto ha presieduto l’assemblea, sollecitato il dibattito, proposto alcuni video sui temi dell’accoglienza e del razzismo. Di giustizia ha discusso l’avvocato Michele Vaira, dell’importanza di far capire che “la politica non è al di sopra della giustizia come per 20 anni si è ritenuto, tranne che con Prodi, Renzi e Gentiloni. Per noi l’accertamento giuridico è fondamentale, bisogna riportare al centro il cittadino, mentre spesso i ceti più abbienti sono favoriti. Se il processo è pubblico e la pena segreta, con il ritorno del criminale Battisti in Italia questi due cardini sono stati capovolti, assistiamo ad un inaccettabile ritorno indietro”. Nessun riferimento al congresso del Pd – Matteo La Torre, su Stato Quotidiano, aveva anticipato che non ne avrebbero discusso in sede di assemblea regionale- a conclusione delle convenzioni nei circoli, cioè il voto che anticipa le primarie aperte del 3 marzo. “Non entro nel dibattito congressuale anche perché si basa non su temi ma su etichette e posizionamenti”.

Pd di Pietra Montecorvino: “Il partito non discute”

Com’è noto, in Capitanata questa prima fase congressuale è stata vinta da Zingaretti ovunque, tranne che a San Severo, dove ha prevalso Martina, e a Carpino, dove ha vinto Boccia. “Il dato emerso da questo congresso- dice Vittorio Presutto, segretario provinciale organizzativo- è che ha prodotto l’unità del partito senza guerra di posizionamenti, non ci sono stati ricorsi come in altri casi, la base, i circoli sono stati ascoltati”. Quindi qual era il problema degli altri congressi?: “Renzi è stato un elemento divisivo, insieme ad alcuni che erano con lui”. In questa unanimità, il circolo di Pietra Montecorvino, in una nota a firma degli iscritti, scrive: “Dopo il tracollo elettorale del 4 marzo, il Pd non ha avuto la capacità di promuovere immediatamente una vera e straordinaria discussione sull’accaduto, arrivando invece a convocare un congresso solo 10 mesi dopo le elezioni politiche e appena un mese prima di quelle europee. Nessun tentativo serio di lettura critica degli avvenimenti, nessuna idea di Paese: solo conflittualità interna permanente e logiche correntizie, per non dire personali o di gruppo, tese a soddisfare esigenze di posizionamento per candidature future”. Il segretario provinciale Lia Azzarone, nel ribadire che si sono svolte convenzioni unitarie, precisa: “Ci sono arrivati dei segnali che terremo in considerazione”, probabilmente a proposito del circolo dei Monti Dauni. Intanto il partito discute della candidatura a sindaco di Foggia cercando una “saldatura” fra le ambizioni del Pd e di alcuni suoi rappresentanti (come il consigliere Augusto Marasco, già candidato a primo cittadino nel 2014, l’ex deputato Colomba Mongiello, il consigliere comunale Alfonso de Pellegrino) con quelli proposti dai “civici” di Leo Di Gioia, in particolare Pippo Cavaliere, già assessore nell’ultimo periodo della giunta Mongelli. Faranno le primarie o troveranno un accordo?

A cura di Paola Lucino,

Foggia 02 febbraio 2019

