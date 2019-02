L’edificio scolastico “Francesco Paolo Bozzelli” a Manfredonia

Di:

Chissà quanti cittadini di Manfredonia sanno che l’edificio che fa bella mostra di sé sul lungomare, con ingresso in via Campanile, è stato costruito nel 1908, su iniziativa del sindaco Vincenzo Capparelli, per essere adibito a scuola (“i scole abbascj’a mére”). La Scuola ha preso il nome di Francesco Paolo Bozzelli; oggi quei locali sono adibiti ad uffici pubblici del Comune e del nome se ne è persa la memoria.

Di questo insigne sipontino resta solo una stradina, che da via Tribuna mena a via delle Antiche mura, parallela a via dei Magazzini (e a dire che in pieno centro di Napoli vi è una via dedicata al Bozzelli).

Chi era dunque costui? Un letterato, un uomo politico. Egli era il capo riconosciuto dei liberali napoletani, e dopo i moti del 1820 dovette andare esule all’estero; trasferendosi di volta in volta dalla Francia, al Belgio ed all’ Inghilterra, assimilando dalla cultura dei loro uomini più insigni quanto più ha potuto, tanto da divenire uno dei fautori dell’Europeismo, traspositando queste convinzioni in moltissimi suoi scritti.

Tornato nel Regno di Napoli, viene chiamato a formulare la Costituzione del 1848, diviene prima Ministro dell’Interno e poi Ministro della Pubblica istruzione (1849). Dopo Custoza ed i moti in Calabria egli si dimette. Viene riconosciuto pari del Regno con relativa pensione (era stato già insignito della carica di Consigliere di Stato).

Vive dimenticato dai Borboni e dagli stessi liberali, fino a quando dai Savoia, nel 1861, gli viene tolta persino la pensione come pari del Regno.

Senza ombra di dubbio e senza ipocrisia, va detto che il Bozzelli non è un fautore dell’ unità d’Italia ad opera degli stessi Savoia, anzi, sulla scorta dell’esperienza di Pietro Giannone (nato ad Ischitella) egli ne era diffidente. Invero, era fautore del riscatto del Mezzogiorno, sulla scorta di quanto aveva fatto Carlo III, prima sovrano del Regno di Napoli e poi di Spagna, del Tanucci e del Galiani (nato a S. Giovanni Rotondo); riscatto che doveva significare la presenza del Regno meridionale (il più esteso della penisola italiana) nel contesto europeo, con lo sviluppo che gli era congeniale e di che aveva dato prova (prima ferrovia nel mondo, prima nave a vapore, produzione della seta, manifattura della ceramica, ecc.). E, quindi, se unità d’Italia doveva esserci questa doveva partire proprio dal Sud. Idee che a qualcuno, ancora oggi, possono spaventare, e su cui si ponevano molte speranze.

Viene da chiedersi, allora, quale fu il retaggio che il Bozzelli (1786-1864) lascia nella sua città natale. Alla luce di quanto si rileva da una delibera del 16 novembre 1868, esso è notevole. Il Consiglio comunale esprime la propria determinazione che le scuole elementari in Manfredonia siano intitolate al Bozzelli, Ed ecco la motivazione.

“E devesi veramente a sì illustre incegno che tant’accorò la patria sua, questo attestato di stima che i rappresentanti del Comune risentano loro sommo dovere tributargli nella presente occasione. Filosofo insigne, Giureconsulto sommo, Letterato eminente, Poeta sublime, il Bozzelli seppe procacciarsi presso le più culte nazioni la stima di uomo dotto come ne fanno fede i sommi uomini della Senna e del Tamigi, ove egli fu costretto recarsi in esilio dopo la dolorosa catastrofe del 1820. Le sue opere filosofiche pubblicate a Parigi, nelle quali egli adotta e svolge con meravigliosa dialettica la teorica di Aristotele, Loche e Candillac, quelle di dritto pubblico pubblicate a Londra, ed indi encomiate e tradotte in tutta la Francia, che altre opere di Letteratura nelle quali sono accuratamente analizzate le opere di tutti i rinomati tragedii da Eschilo ad Alfieri i suoi cenni estetici sulle origini e vicende della poesia ebraica, i suoi ricordi sulle origini e le doti del Teatro Indiano, la sua filosofia del dritto, il suo disegno di storia di scienze filosofiche in Italia dal risorgimento delle lettere sin oggi. E tutte le molteplici altre sue dottrine collocano il Bozzelli nel primo ramo degli scienziati di Europa. Le scuole elementari di Manfredonia adunque restino sotto il patrocinio e gli auspici di sì nobile e sublime incegno, ed il dì 22 aprile (data di nascita) di ciasun anno venga stabilito come giorno festivo nelle scuole medesime per onorare la memoria di sì illustre cittadino, il quale dopo il settantotto anno di sua età, logoro da tante durate fatiche (cessò) di vivere nel dì 2 febbraio dell’anno 1864”.

Atto di coraggio, indubbiamente, dei “politici amministrativi” dell’epoca; basta pensare che non ancora si erano sopiti i ricordi delle lotte “fratricide” tra i briganti e gli “italiani” (così erano chiamate le truppe dei Savoia) per sedare le “ribellioni” nel sud Italia; gli ufficiali ed i militari dei Savoia erano ancora presenti nelle contrade di Manfredonia, arrecando notevoli spese al bilancio comunale.

Opportunamente, il Consiglio, del novembre 1868, non fa alcun riferimento alla militanza politica ed alle cariche ministeriali assunte da Bozzelli; occorreva mettere in evidenza solo la valenza culturale del personaggio.

E, forse, testimone di tanto retaggio, il sindaco Capparelli, nel 1908 (dopo 40 anni), fa costruire l’edificio scolastico ed intitolarlo al suo nome (siamo in altre epoche). Ed oggi? Il nulla. Una piccola strada, nessun edificio scolastico, nessun monumento che possa ricordare una personalità, come viene detto sempre nel Consiglio comunale del 1868, le cui opere “collocano il Bozzelli nel primo ramo degli scienziati di Europa”.

Ma quanto costa fare un busto di bronzo?

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)