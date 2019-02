L’esperienza Puglia incanta gli operatori travel a Vilnius

Di:

Dopo le tappe di *Praga*, *Francoforte* e *Mosca *il Buy Puglia Tour è sbarcato a *Vilnius*, la capitale della Lituania il 31 gennaio scorso.

L’evento è stato dedicato a incontri business one-to-one, seguito da un viaggio “virtuale” tra mare cristallino, natura, arte e cultura condotto da Alfredo De Liguori, Marketing Manager di Pugliapromozione, per presentare la destinazione. Infine l‘immancabile chef e attore Andy Luotto, accompagnato da un’ottima selezione di vini, ha trasformato l’evento in una delle tipiche feste di paese che d’estate animano la Puglia, con tanto di musica offerta da Rachele Andrioli e Rocco Nigro.

“La Lituania è un mercato che tra il 2013 e il 2017 ha registrato una sorprendente crescita, del 700% delle presenze, trainata dall’attivazione del volo diretto Vilnius-Ba*ri”, commenta Loredana Capone, Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia -* Una volta arrivati in Puglia, i turisti scoprono un’offerta turistica ben più ampia, che spazia dalla cultura, all’enogastronia, alla natura e sport, fino a manifestazioni ed eventi che animano la regione tutto l’anno. La nostra sfida è far conoscere questa Puglia ai turisti lituani già nella fase di

scelta e pianificazione della propria vacanza, rendendola una meta irrinunciabile“*.

Il principale motivo di viaggio verso la Puglia per i turisti lituani è il mare, come dimostra lo spaccato per località delle presenze: Bari accoglie il 30% dei pernottamenti, seguita da Polignano, Lecce Monopoli , Giovinazzo, San Giovanni Rotondo e Carovigno con il, e al Otranto, Vieste, Ostuni.

Da un punto di vista dei servizi, la Puglia è in grado di soddisfare le esigenze dei turisti lituani che pongono elevata attenzione al rapposto qualità/prezzo, cercando soluzioni di elevato standard. Il 63% degli arrivi e delle presenze si concentra in strutture alberghiere, di questi il 56,5% in hotel 4 stelle e il 30,5% in hotel 3 stelle.A viaggiare verso la Puglia sono soprattutto coppie (36%), famiglie con bambini (26%) e giovani (13%). Da notare come il 20% dei viaggi sia di business. Le principali vie d’accesso alla Puglia sono gli aeroporti di Bari e Brindisi, ben connessi con destinazioni internazionali e primari hub europei tramite i principali vettori low cost e tradizionali che, con scalo a Roma o Milano, permettono di arrivare agevolmente in Puglia. Da aprile a ottobre, voli diretti operati dalla compagnia aerea WizzAir permettono di raggiungere Bari da Vilnius in meno di 4 ore. (com/pugliapromozione)