Manfredonia. In fiamme Mercedes in via San Francesco

Manfredonia, 02 febbraio 2019. In fiamme un’autovettura a Manfredonia. Come riportato da www.foggiatoday.it, verso le ore 1.45, in via San Francesco, c’è stato un intervento degli operatori del 115 a causa di un incendio ai danni di una “Mercedes classe A di proprietà di una signora 55enne ma in uso ai figli, a quanto pare. Tutti incensurati”.

Indagini in corso.