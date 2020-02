67° Carnevale di Manfredonia “LE PRINCIPESSE”: nomi, foto (elenco)

Non solo giovane bellezza estetica, ma anche brillanti studentesse determinate a realizzarsi nella vita professionale. Sono loro le otto () splendide rappresentanti del fascino e dell’eleganza che si contenderanno l’ambito titolo di “Principessa del Carnevale di Manfredonia 2020” che tanta fortuna ha portato alle vincitrici ed alle partecipanti delle scorse edizioni. Il contest di bellezza e moda, coordinato dalla “My Dance di Rita Vaccarella” e Matteo Nuzziello (giunto alla sua 5^ edizione), ha visto svolgersi questa sera la sua fase di selezione. Le aspiranti Principesse sfileranno durante la Gran Parata del 23 febbraio e la Gran Parata della Notte Colorata del 29 febbraio e saranno valutate dalla Giuria Tecnica .

Le otto ragazze indosseranno abiti disegnati dalla stilista Arcangela Caputo con Make Up artist e Hair Style :

– Mua: Scuola d’Estetica Ente di formazione Santa Chiara

-Stilnovo Parrucchieri (sito in Corso Manfredi ,1)

– Gruppo Parrucchieri De Rienzo (sito in Corso Manfredi ,72)

-Parrucchiere Matteo Iaconeta (sito in Via Aldo Moro,57)

– Nicola Prota Hair Couture(sito in Viale aldo Moro ,1)

-Nicole Hair chic parrucchieri (sita in Via Taverna,11)

-Pasquale Artuso parrucchiere (sito in Via G.di Vittorio,69 )

-Luna’ parrucchieri (sito in Via Pulsano 2/b)

-Zammarano Parrucchieri (Via degli Orti,9)

Chiara Viscillo ,Steysi Zhivkova ,Sabrina Ricco,Silvia Possidente,Anamaria Cirstea ,Simona Frascaria, Angela di Lauro,Sara Manfredi

Per la vincitrice, il cui nome sarà annunciato il 01 Marzo durante il Galà delle Premiazioni, in palio un buono sconto da spendere presso “Mazzone Abbigliamento (boutique sita in Corso Manfredi, 40).

Gli abiti dello shooting fotografico by Matteo Nuzziello , che vedra’ protagoniste tutte e Otto le candidate , (realizzato sullo sfondo dei principali monumenti della città), sono forniti dalle seguenti boutique , che indosseranno i Gioielli di “GIOIELLERIA COSENTINO” ( sponsor unico del contest ,sito in Corso Manfredi n. 181)

MAZZONE ABBIGLIAMENTO (sito in Corso Manfedi ,40)

MERAVIGLIE SPOSE(sito in Corso Manfredi,29)

B WHITE MORETTI(sito in Corso Manfredi,160)

BARBARA RICCARDO (sito in Corso Manfredi,149)

SHOCK ABBIGLIAMENTO(sito in Corso Manfredi,85)

ANGEL(sito in Torre dell’Annunziata,21)

MODIT (sito in Largo Baselice)

STRENIXO’ (sito in Corso Manfredi,85)