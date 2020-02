Abusi su minori a Prato. Indagati altri 3 preti. Vescovo “Addolorati”

) – PRATO, 1 FEB – Nuovi elementi acquisiti negli interrogatori dell’inchiesta per violenza sessuale di gruppo su minori contro nove religiosi dell’ex associazione dei “” hanno portato la procura di Prato ad allargare il campo dell’indagine: sono stati iscritti nel registro degli indagati almeno altri tre religiosi. Il totale sale quindi a 12.. Tra gli elementi a riscontro delle accuse vengono vagliati dagli inquirenti ci sono “alcuni diari” sequestrati nella perquisizione dei giorni scorsi. Secondo quanto emergerebbe vi si ritroverebbero circostanze di un decennio fa raccontate da due fratelli abusati nell’associazione che all’epoca avevano meno di 14 anni.

“Tutta questa vicenda, indipendentemente da come andrà a finire, è un’occasione di grande dolore, vedendo la sofferenza che questo ha suscitato in tutti, in chi accusa, in chi è accusato, in chi ascolta, in chi vede”. Lo ha affermato mons. Giovanni Nerbini, vescovo di Prato, al termine della conferenza stampa convocata nel Palazzo vescovile di Prato, a seguito della notizia degli avvisi di garanzia nei confronti dei membri dei Discepoli dell’Annunciazione (comunità sciolta lo scorso 16 dicembre con decreto della Santa Sede), per presunti abusi su minori. Il presule ha ribadito quanto già dichiarato, stamattina, tramite una nota diffusa dalla diocesi. “So come ci siamo mossi, rispondendo soprattutto a un bisogno di verità – ha sostenuto mons. Nerbini –, una verità che andava cercata, che andava scoperta e che andrà fatta conoscere”. L’auspicio è stato che “questo potesse avvenire in un clima di collaborazione con l’autorità civile che deve indagare con i suoi strumenti”. “Noi siamo stati e lo siamo ancora pronti alla collaborazione”, ha concluso il vescovo di Prato.