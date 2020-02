Completamento Superstrada del Gargano, Potenza “Comune presente”

, 02 febbraio 2020. Si è svolto nel Comune di Peschici, alla presenza del sottosegretario dei trasporti e delle infrastrutture Roberto Traversi, un tavolo tecnico avente per oggetto il completamento della strada a scorrimento veloce del Gargano. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Apricena l’assessore ai lavori pubblici Paolo Dell’Erba e il consigliere con delega a trasporti e mobilità Pasquale Biscotti.

Unitamente a tutti i rappresentanti dei Comuni intervenuti e al Presidente del Parco Nazionale del Gargano, la nostra Amministrazione conferma l’importanza strategica del completamento dell’infrastruttura, incompiuta da decenni. L’unanimità di intenti, manifestata da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, rappresenta un importante obiettivo condiviso a livello territoriale, per dare dignità e possibilità di sviluppo alla popolazione garganica, per troppo tempo isolata.

“Il completamento della superstrada del Gargano, da Poggio Imperiale a Mattinata” dichiara l’assessore Dell’Erba “è un obiettivo irrinunciabile per un territorio che vuole garantire mobilità ai cittadini ed essere attrattivo per i turisti” -continua Dell’Erba- “nonostante ciò, occorre prevedere anche la messa in sicurezza del tratto esistente, non solo dal punto di vista del rifacimento del manto stradale, ma anche impedire incidenti sempre più frequenti a causa di animali vaganti”