CR50 e de Ligt, la Juve vola. Proteste della Fiorentina

Il vantaggio porta la Juve a iniziare la ripresa con un ritmo più blando: c’è poco movimento senza palla e troppa imprecisione nell’impostare la manovra e la Fiorentina per poco non ne approfitta, arrivando al tiro con Benassi, che mette a lato di poco. Il pericolo corso suona come una sveglia per i bianconeri e Douglas Costa si produce in uno scatto verso il fondo e in un traversone rasoterra che Higuain devia di prima intenzione, trovando la risposta di Dragowski. Il Pipita lascia il posto a Dybala e la Juve riprende a macinare gioco, collezionando angoli in serie e schiacciando gli avversari. E quando Bentancur, dopo uno scambio nello stretto con Dybala, entra in area a forza di dribbling e viene steso da Ceccherini, Pasqua concede nuovamente il rigore, confermato anche dal VAR. Ronaldo si presenta ancora dal dischetto e fa 50 SIUUU in bianconero. In una stagione e mezza, non è da tutti.