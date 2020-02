La Sim C5 Manfredonia gioca a tennis: 6 a 2 al Cataforio

Manfredonia, 02 febbraio 2020. Importante affermazione della Sim C5 Manfredonia, che nella 4° giornata di ritorno del campionato nazionale di calcio a 5, serie A2, girone C, batte nettamente, per 6a2, l’ Asd Cataforio C5. Nella prima gara interna del 2020, mister Monsignori propone come starting five: Lupinella, Boutabouzi, Crocco, Gaku, Martinez. I calabresi oppongono: Mancuso, Cilione, Scheleski, Scopelliti, Durante. I sipontini hanno un giusto approccio al match e partono molto forte. Primi assalti di Crocco e Martinez che sono il preludio al gol. Il pivot argentino al 2’46” ringrazia Gaku e con un facile tap-in da due passi, porta avanti i suoi. Gli ospiti paiono guardinghi ma hanno l’occasione del pari, con una bella punizione di Cilione, che Spano salva sulla linea a portiere battuto. La Sim C5 Manfredonia fa la partita e palleggia in maniera pregevole. Azione perfetta in banda sinistra, con un bel duetto Ganzetti-Crocco, con il pivot che in spaccata in precario equilibrio per poco non riesce a centrare il bersaglio. Il num 92, però, al 10’00” con ottimo movimento da attaccante puro, si libera del diretto avversario e scarica un sinistro micidiale alle spalle di Mancuso, tra gli applausi del Palascaloria, per il 2a0 bianco-celeste. Il Cataforio reagisce prima con un destro di Scheleski, che coglie l’incrocio e poi è lo stesso giocatore, al 17’04”, a concretizzare il preciso suggerimento di Labate, dalla corsia di destra. La partita è fisica con ritmi alti e il ritorno in gara dei reggini, fa risultare il finale di frazione equilibrato ma con il punteggio che non si schioda dal parziale di 2a1. L’ avvio della ripresa della banda Monsignori è veemente. Gaku davvero ispirato regala grandi giocate e pesca Martinez, che si procura e trasforma con una botta violenta, il rigore del 3a1, al 1′ 29″. Le trame corali della Sim C5 Manfredonia sono belle da vedere per gli amanti del futsal e dopo il pericolo scampato col secondo incrocio di Caminero, i sipontini calano il poker. Gaku ruba palla nella metà campo avversaria e con un gioco di suola supera il centrale calabrese e trafigge l’ estremo ospite al 9’18”. Il Cataforio gioca con Cilione come 5° di movimento e trova proprio con lui la rete al 10’49”, che riapre parzialmente la contesa. I locali non si scompongono, concedono il palleggio agli ospiti ma difendono attentamente senza concedere nulla, anzi al 14’26” Martinez sporca una linea di passaggio, recupera palla e con un sombrero a Scopelliti, può spingere la palla in rete, per la sua personale tripletta che chiude virtualmente l’incontro. Nel finale, al 18’54”, c’è gloria anche per La Torre, che con un diagonale chirurgico fissa il punteggio sul 6a2 definitivo. Con questa vittoria la squadra sipontina sale a quota 26 punti in classifica, risalendo nella pancia della graduatoria in settima posizione e mettendo un importante mattoncino per la salvezza diretta. Prossimo impegno in trasferta per la Sim C5 Manfredonia, sabato 8 febbraio a Campobasso, contro il Cln Cus Molise.