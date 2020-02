Morte Giulio Miccoli, Campo “Irrimediabile fine di un ciclo di vita e impegno politico”

Dichiarazione del presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Paolo Campo

“La scomparsa di Giulio Miccoli porta con sè il dolore per la perdita di una persona cara e il senso dell’irrimediabile fine di un ciclo di vita e di impegno politico. È stato un piacere condividere con Giulio gli anni del suo protagonismo istituzionale alla Provincia di Foggia, dove fu presidente ampiamente apprezzato, e sindacale, alla guida della Cgil della Capitanata. Insieme a lui, e con tanti altri compagni e compegnae, abbiamo affrontato e cercato di portare a soluzione i problemi che derivarono dalla conclusione del ciclo economico fondato sulle industrie di Stato: infrastrutture carenti, disoccupazione crescente, sistema imprenditoriale debole.

In lui ho sempre trovato un interlocutore attento, interessato, curioso e, soprattutto, determinato a ottenere risultati per la gente di Capitanata fondati su una precisa e specifica identità politica. È innegabile il contributo offerto da Giulio Miccoli a rendere migliore la nostra comunità e di questo gliene sarò per sempre grato”, conclude Paolo Campo nella nota.