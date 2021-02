Covid Puglia, muore volontario di 40 anni: aveva un cancro

Andria, 02/02/2021 – (repubblica) Era in cura per un cancro all’intestino ma le complicazioni associate al Covid non gli hanno lasciato scampo. È morto così Francesco D’Agnelli, 40 anni, di Canosa. Francesco era da cinque anni un volontario della Confraternita Misericordia, una onlus che si occupa di protezione civile, assistenza specializzata e soccorso in ambulanza. Diviso tra l’area emergenza e le telecomunicazioni, ma sempre in prima linea. “È stato da sempre un appassionato, era un radioamatore con tanto di licenza. Aveva questa passione che aveva tramutato in effettivo servizio”, racconta chi o conosceva bene.

Una persona di carattere, che però approcciava a tutto e tutti con la massima umiltà. “Era molto volenteroso e sempre portato a far bene al prossimo” lo ricorda il presidente della Federazione delle Misericordie pugliesi, Gianfranco Gilardi. Un ricordo commosso, come quello affidato dalla Federazione sui propri canali ufficiali: “Il nostro caro Francesco non c’è più, ha purtroppo perso una breve ma intensa battaglia. Ma la tristezza lascia il posto anche alla speranza, perché Francesco era per noi una risorsa di idee ed operatività essenziale. Sentiremo tantissimo la sua mancanza ma siamo consapevoli che grazie al suo impegno ci sono tanti nuovi servizi che abbiamo potuto affinare con lui”.(repubblica)